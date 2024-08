Comprendre la nouvelle épidémie : Transmission, virulence et souches de la variole du singe

Face à la multiplication des cas de mpox en Afrique, l'OMS a déclenché mercredi son niveau d'alerte sanitaire le plus élevé. Cette épidémie, plus contagieuse et dangereuse qu'en 2022, est due aux souches Clade 1 et Clade 1b. Comment les autorités comptent-elles lutter contre cette menace?

Alerte maximale : l’Afrique face à une dangereuse épidémie de mpox

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché son plus haut niveau d’alerte face à une résurgence des cas de mpox en Afrique. Cette épidémie, plus dangereuse et contagieuse que celle de 2022, est provoquée par deux souches inquiétantes : Clade 1 et Clade 1b.

Une situation redoutable

La situation est alarmante. Une importante épidémie de mpox, connue aussi sous le nom de variole du singe, sévit en Afrique. En 2022, une épidémie similaire avait été déclenchée par une souche désignée «clade 2». Cependant, l’épidémie actuelle, originaire de la République démocratique du Congo (RDC), présente des caractéristiques plus inquiétantes. En effet, le virus est plus contagieux et dangereux qu’en 2022, avec un taux de mortalité de 3,6% du variant clade 1b.

Premier cas en Europe : la Suède touchée

La voilà en Europe. Une personne vivant dans la région de Stockholm en Suède a été diagnostiquée comme porteuse du sous-type clade 1 du virus du mpox, une première pour une personne hors d’Afrique.

Caractéristiques alarmantes du Clade 1b

Le variant Clade 1b est particulièrement préoccupant. Contrairement aux précédentes souches, il provoque des éruptions cutanées sur tout le corps et se propage plus rapidement. C’est cette dangerosité qui a poussé l’OMS à déclencher son plus haut niveau d’alerte sanitaire. Pour y faire face, la vaccination sera essentielle. Un don de 50.000 doses du vaccin Jynneos par les États-Unis à la RDC a été annoncé.

Le virus mpox se propage de plusieurs manières chez l’humain :

contact direct avec des animaux infectés,

contact avec les lésions cutanées ou les fluides biologiques,

de façon indirecte via des matériaux contaminés,

possiblement via les gouttelettes respiratoires d’une personne infectée.