Face au nouveau variant du mpox, quels changements implique l’alerte maximale de l’OMS ?

La situation en Afrique est préoccupante et nécessite une attention internationale immédiate. Cependant, cette crise souligne également l’importance d’un système de santé solide. Espérons que cette situation conduira à des améliorations structurelles durables dans les systèmes de santé des pays touchés.

Face à cette urgence , l’OMS appelle à une action internationale coordonnée . L’USPPI permettra à l’OMS d’accéder à des fonds pour les interventions d’urgence et incitera tous les pays à agir rapidement pour endiguer la propagation du virus.

Le continent africain, en particulier la République Démocratique du Congo (RDC) et ses pays voisins, fait face à une hausse significative des cas de variole de singe, aussi appelée Mpox. La nouvelle souche du virus, le Clade 1b , est principalement responsable de cette situation alarmante.

Face à l'expansion du nouveau variant du virus mpox, anciennement appelé variole du singe, en Afrique, l'OMS a activé mercredi 14 août une alerte d'urgence internationale de santé publique, son niveau d'alerte maximal. Cette mesure a pour but de freiner la diffusion du virus, mais quel impact cela aura-t-il réellement ?

