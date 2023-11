Alerte de l’OMS : La solitude est aussi nuisible à la santé que 15 cigarettes quotidiennes

Mercredi 15 novembre, l'Organisation Mondiale de la Santé a dévoilé la création d'une Commission dédiée à l'étude du lien social et de la solitude, potentiellement aussi néfaste pour la santé que consommer 15 cigarettes quotidiennes. Quelles pourraient être les solutions à ce problème de santé publique ?

Tl;dr L’OMS crée une Commission sur le lien social pour lutter contre la solitude.

La solitude peut être aussi néfaste que de fumer 15 cigarettes par jour.

Cette menace concerne toutes les tranches d’âges, partout dans le monde.

La première réunion de la Commission se tiendra en décembre 2023.

La lutte contre la solitude : une urgence sanitaire mondiale

Dans un monde de plus en plus connecté, la solitude persiste comme une pandémie silencieuse. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment mis en lumière le lien entre l’isolement et la santé, comparant les effets de la solitude à ceux de la consommation de 15 cigarettes par jour.

La Commission sur le lien social : un pas en avant

Pour combattre ce fléau mondial, l’OMS a décidé de créer une Commission sur le lien social. Cette commission, qui fonctionnera pendant trois ans, se concentrera sur l’élaboration de solutions qui seront mises en œuvre à l’échelle mondiale, quel que soit le niveau de revenu des pays concernés. Elle examinera également comment les liens sociaux peuvent favoriser le bien-être, le progrès économique, le développement social et l’innovation.

La solitude : un ennemi invisible et universel

“Les personnes qui n’ont pas suffisamment de liens sociaux étroits sont davantage exposées au risque d’accident vasculaire cérébral, d’anxiété, de démence, de dépression, de suicide et bien d’autres maladies”, a déclaré le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. Cette menace sous-estimée concerne toutes les tranches d’âges et tous les pays. Les jeunes, en particulier, sont touchés, avec une incidence estimée entre 5 et 15% chez les adolescents.

Agir maintenant pour un avenir meilleur

Le Dr Vivek Murthy, chirurgien général des États-Unis, a souligné l’urgence d’agir : “Nous avons l’obligation de consentir les mêmes investissements pour reconstruire le tissu social de la société, que ceux que nous avons fait pour répondre à d’autres problèmes de santé mondiaux, tels que le tabagisme, l’obésité et la crise relative à l’addiction”. La première réunion de la Commission se tiendra en décembre 2023, avec un rapport intermédiaire prévu pour rendre compte des premiers résultats de cette initiative.