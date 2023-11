Les risques insoupçonnés de la cuisine au gaz pour la santé

Selon une étude récente de l'Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, l'usage des cuisinières à gaz, toujours utilisées par un tiers des Français, pourrait être nocif pour la santé. Cette information vous surprend-elle ?

Tl;dr Un tiers des Français utilisent encore des cuisinières à gaz.

L’ONG Clasp et l’association Respire ont commandé une étude sur l’impact de la cuisine au gaz.

La cuisine au gaz serait dangereuse pour la santé à cause du dioxyde d’azote.

Les enfants vivant dans des foyers équipés de cuisinières à gaz sont plus susceptibles de développer des maladies respiratoires.

La menace invisible de la cuisinière à gaz

Le gaz naturel, bien installé dans nos cuisines, est d’après une étude récente de l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée, une menace discrète mais réelle, touchant un tiers des foyers français.

Une pollution intérieure préoccupante

L’ONG Clasp, en collaboration avec l’association Respire, a sollicité cette recherche paneuropéenne pour évaluer l’impact du gaz de cuisson sur la qualité de l’air intérieur. Au cours de cette enquête de cinq mois, des capteurs ont été installés dans 35 foyers français, ainsi que dans des centaines d’autres à travers six pays européens. Le constat est alarmant : 53% des foyers français seraient surexposés au dioxyde de carbone, un composant chimique nuisible pour la santé.

Des conséquences sanitaires inquiétantes

Selon l’association Respire, les pics de pollution dans les foyers français peuvent « durer plusieurs heures et sont d’autant plus intenses si les appareils de cuisson restent longtemps allumés ». Pire encore, même les équipements supposés atténuer cette pollution, comme les hottes, se révèlent inefficaces. Le dioxyde d’azote persiste dans les cuisines et peut même se propager à d’autres pièces du logement.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a révélé que les enfants vivant dans des foyers équipés de cuisinières à gaz sont 20 % plus susceptibles de développer des maladies respiratoires. Selon une étude antérieure du TNO, près de 150 000 cas d’asthme chez les enfants en France seraient liés à la cuisson au gaz.

Un besoin urgent d’information et de changement

Nicole Kearney, directrice de CLASP Europe, souligne l’importance de sensibiliser le public aux dangers sanitaires des appareils de cuisson au gaz. Elle appelle également les gouvernements à soutenir la transition vers des alternatives plus propres et plus sûres.