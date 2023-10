Journée européenne de la dépression : Reconnaître les signes moins connus pour alerter à temps

Hélène Romano, psychologue, profite de la journée européenne de la dépression ce vendredi 27 octobre pour mettre en lumière des signes méconnus de la dépression, qui diffèrent des symptômes habituellement reconnus. Savez-vous les reconnaître ?

La dépression : un mal sournois aux visages multiples

La dépression, maladie souvent réduite à ses symptômes les plus visibles tels que la tristesse et l’isolement, recèle bien d’autres signes méconnus. Hélène Romano, psychologue expérimentée, a mis en lumière certains de ces symptômes durant la journée européenne de la dépression, le 27 octobre dernier.

Comprendre les signes cachés de la dépression

Il est fréquent que les dépressifs présentent des symptômes à contre-courant du récit popularisé. Ces signaux, souvent discrets et progressifs, sont difficiles à détecter par l’entourage. De plus, ces individus ont tendance à minimiser leur état, refusant souvent de l’aide et restant dans le déni.

Le jeu chez l’enfant : un indicateur précieux

Le jeu peut être un indicateur précieux de l’état psychologique d’un enfant. Les “jeux traumatiques”, dans lesquels l’enfant rejoue des scènes perturbantes, peuvent signaler une dépression. Par exemple, une fillette dont la mère est décédée d’un cancer avait proposé à ses camarades de jouer à la chimiothérapie, révélant ainsi sa souffrance.

Les excès et les addictions : des alertes souvent ignorées

Les comportements excessifs, tels que des dépenses déraisonnables ou une consommation excessive d’alcool, peuvent cacher une dépression. De même, des comportements addictifs peuvent être des tentatives de retrait de la vie sociale, menant à terme à une rupture sociale.

Le surinvestissement scolaire : un autre visage de la dépression

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un enfant dépressif peut se surinvestir à l’école. Ce surinvestissement, loin d’être le signe d’une passion pour l’apprentissage, est en réalité une manière de lutter contre ses pensées noires.

