La stimulation transcrânienne allège dépression et anxiété chez les seniors

Des scientifiques ont mis en lumière que l'usage de courants électriques de faible intensité pour stimuler le cerveau pouvait atténuer la dépression et l'anxiété chez les seniors. Cette découverte ne pourrait-elle pas révolutionner le traitement de ces troubles ?

Tl;dr La dépression et l’anxiété touchent fréquemment les personnes âgées.

Des chercheurs proposent un traitement par stimulation cérébrale électrique.

Ce traitement non invasif s’est avéré efficace dans une étude.

Objectif : étendre l’accessibilité de ce traitement à domicile.

Traitement de la dépression chez les personnes âgées : une nouvelle approche prometteuse

La dépression et l’anxiété constituent de sérieux problèmes de santé mentale chez les personnes âgées, un constat affirmé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Face à ce constat, une équipe de chercheurs applique une approche novatrice : “la stimulation cérébrale électrique”. Cette technique, faisant appel à de faibles courants électriques, se révèle efficace contre ces troubles.

Traitement par stimulation transcrânienne à courant continu

La technique utilisée, la stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS), n’implique pas l’utilisation de médicaments. Il s’agit d’une méthode non invasive où de simples électrodes déposées sur la tête du patient émettent un faible courant électrique.

Adam Woods, l’un des principaux auteurs de l’étude, décrit l’impact de la dépression et de l’anxiété sur notre santé mentale globale et l’importance de disposer de “options non invasives et accessibles” qui pourraient être utilisées lorsque les traitements traditionnels échouent.

Traitement tDCS : des résultats probants

Lors de leur étude, les chercheurs ont testé la méthode tDCS sur environ 400 participants âgés de 65 à 89 ans. Les participants ont été répartis en deux groupes :

12 semaines de tDCS accompagnées d’un entraînement cognitif

12 semaines d’entraînement cognitif avec une version placebo de la tDCS

La comparaison des résultats a révélé des améliorations significatives en matière de dépression légère et d’anxiété modérée à sévère chez les participants ayant reçu le traitement tDCS.

Hanna Hausman, co-auteure de l’étude, fait remarquer que les résultats de l’étude sont surprenants, même si des recherches précédentes avaient déjà démontré l’efficacité de la stimulation active du cortex préfrontal pour réduire les symptômes psychologiques.

Élargir l’accessibilité au traitement tDCS

Suite à ces résultats prometteurs, les chercheurs espèrent que ce traitement sera un jour approuvé par les autorités de santé et que le traitement tDCS pourra être utilisé seul ou en complément des thérapies existantes, y compris à domicile. Ceci afin d’“élargir davantage l’accessibilité”, conclut Hanna Hausman.