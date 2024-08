Première détection hors d’Afrique : le variant de variole du singe atteint la Suède

Cette situation souligne l’importance d’une surveillance et d’une coordination internationale pour lutter contre les épidémies. Elle rappelle également l’urgence d’agir pour renforcer les systèmes de santé, notamment en Afrique, souvent en première ligne face à ces nouvelles menaces sanitaires.

Face à cette résurgence, l’ Organisation mondiale de la Santé (OMS) n’a pas tardé à réagir. Elle a activé son niveau d’alerte maximal sur le plan international. Le sous-type clade 1b, en cause dans cette affaire, provoque des éruptions cutanées sur l’ensemble du corps, contrairement aux précédentes souches qui se manifestaient par des éruptions et des lésions localisées.

La particularité de ce cas réside dans son origine : le sous-type clade 1 du virus du Mpox. Rendu célèbre par sa contagiosité et sa dangerosité , il avait jusqu’à présent été circonscrit à l’Afrique . La personne infectée, résidente de la région de Stockholm, a contracté le virus lors d’un séjour en Afrique, région où ce sous-type sévit de façon importante.

