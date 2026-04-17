Une récente étude met en lumière un lien préoccupant entre l’exposition aux « produits chimiques éternels » et la fragilisation osseuse chez les enfants, soulignant des risques potentiels pour la santé liés à ces substances persistantes présentes dans l’environnement.

Tl;dr PFAS liés à une baisse de densité osseuse infantile.

PFOA, substance largement utilisée, reste omniprésente malgré l’interdiction.

Risque accru de fractures et conséquences à long terme suspectées.

Des substances persistantes sous surveillance

Si les « polluants éternels » ou PFAS suscitent l’inquiétude depuis des années, leur impact sur la santé infantile s’éclaircit progressivement. Une récente étude nord-américaine, menée auprès de 218 enfants, révèle des liens préoccupants entre certains PFAS – dont le PFOA, le PFOS, le PFHxS et le PFNA – et une diminution de la densité osseuse dès l’âge de 12 ans.

L’ombre du PFOA plane encore

Le PFOA, omniprésent dans les textiles, l’électronique ou les produits ménagers, continue d’être détecté dans l’environnement malgré son interdiction mondiale via la Convention de Stockholm. D’ailleurs, parmi plus de 10 000 types de PFAS, seuls quelques-uns ont été sérieusement étudiés pour leur sécurité. La communauté scientifique souligne que certains sont associés à des risques majeurs : le PFOA est reconnu cancérogène par l’Agence internationale pour la recherche sur le cancer, tandis que le PFOS est lié à des cancers et malformations congénitales, et le PFNA à un vieillissement biologique accéléré.

Données inquiétantes chez les enfants

Les auteurs de l’étude ont mis en évidence une corrélation notable entre la présence élevée de PFOA et une densité osseuse plus faible au niveau des avant-bras à 12 ans. Cette association semblait d’ailleurs plus marquée chez les filles. Selon leurs estimations, une exposition aux taux les plus élevés pourrait augmenter d’environ 30 % le risque de fracture chez l’enfant — même si cette estimation reste prudente. Or, une masse osseuse réduite pendant l’enfance est déjà reconnue comme facteur aggravant pour des pathologies telles que l’ostéoporose ou les fractures à l’âge adulte.

Voici ce qui retient particulièrement l’attention :

L’exposition précoce aux PFAS affecte différemment selon l’âge et le sexe.

L’appel à agir et à poursuivre la recherche

Selon la chercheuse principale Jessie Buckley (University of North Carolina) : « Réduire l’exposition aux PFAS lors des fenêtres clés du développement pourrait favoriser une meilleure santé osseuse tout au long de la vie. » Les chercheurs rappellent que leur travail demeure observationnel et qu’un lien direct ne peut être affirmé sans réserves. Cependant, ces résultats encouragent à approfondir les investigations, notamment sur la période post-adolescence. Car si des progrès sont enregistrés pour limiter la présence environnementale de ces substances persistantes, elles continuent d’infiltrer nos aliments, nos eaux et nos sols.

Un consensus émerge : il devient urgent d’accélérer la dépollution et d’étendre la surveillance sanitaire autour des PFAS. Le mystère reste entier sur certains mécanismes biologiques — tel que le rôle éventuel d’une perturbation de la vitamine D — mais il n’est désormais plus possible d’ignorer cet enjeu majeur de santé publique.