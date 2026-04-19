Une étude met en lumière le lien entre inflammation chronique et atrophie cérébrale chez les enfants atteints de sclérose en plaques

Une étude met en lumière le lien entre l’inflammation persistante et la réduction du volume cérébral chez les enfants atteints de sclérose en plaques, soulignant l’importance d’une prise en charge précoce pour limiter les effets à long terme de la maladie.

Tl;dr L’inflammation cérébrale chronique accélère l’atrophie cérébrale chez les enfants atteints de SEP .

. Les lésions PRL identifiées à l’IRM révèlent un risque accru et silencieux.

Un suivi précoce et des traitements adaptés sont essentiels.

Des signes précoces d’alerte chez les plus jeunes

Le lien entre inflammation cérébrale chronique et atrophie du cerveau, désormais mis en évidence chez les enfants touchés par la sclérose en plaques (SEP), bouleverse la compréhension de cette maladie. Jusqu’ici, la recherche se concentrait essentiellement sur les adultes. Mais une récente étude, parue dans la revue Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation, révèle que même avant l’apparition de symptômes visibles, certains jeunes patients subissent déjà une perte progressive de tissu cérébral.

Des « lésions à bord paramagnétique » sous surveillance

Grâce à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), les chercheurs ont repéré chez près de trois quarts des enfants étudiés des zones d’inflammation tenace appelées lésions à bord paramagnétique (PRLs). Il apparaît que plus un enfant présente de ces PRLs, plus son cerveau tend à perdre du volume, notamment dans les régions impliquées dans la mémoire, le mouvement ou la coordination. Ce phénomène insidieux s’installe bien avant que ne surviennent des incapacités tangibles.

Sclérose en plaques : comprendre la maladie chez l’enfant

La SEP, maladie auto-immune où le système immunitaire détruit la myéline protégeant les nerfs du cerveau et de la moelle épinière, n’épargne pas les plus jeunes. Si elle se manifeste souvent à l’âge adulte, sa forme pédiatrique impose un défi supplémentaire : le développement du cerveau peut être compromis très tôt. Les symptômes varient : troubles visuels, faiblesse musculaire, difficultés d’équilibre… Pourtant, même sans poussée majeure, le processus inflammatoire continue parfois sa progression.

Mieux détecter pour mieux protéger

Face à ces constats, plusieurs priorités se dessinent :

IRM avancées : détecter précocement les PRLs permet d’identifier les enfants à risque.

: détecter précocement les PRLs permet d’identifier les enfants à risque. Traitements rapides : intervenir tôt limite la perte neuronale silencieuse.

: intervenir tôt limite la perte neuronale silencieuse. Suivi régulier : allier imagerie et évaluations cognitives pour adapter l’accompagnement.

Les familles ont tout intérêt à discuter avec le neurologue de leur enfant d’un suivi rapproché par IRM et d’une prise en charge personnalisée. Même si davantage d’études restent nécessaires pour affiner ces recommandations, une chose semble acquise : agir vite face aux signaux d’alerte offre aux jeunes patients leur meilleure chance de préserver leurs capacités intellectuelles et motrices sur le long terme.