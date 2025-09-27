Une nouvelle étude éclaire la relation entre consommation d’alcool et risque de démence : quelle quantité reste sans danger ?

Une récente étude met en lumière une corrélation entre la consommation d’alcool et l’augmentation du risque de développer une démence. Les chercheurs se sont également penchés sur la quantité d’alcool qui pourrait être considérée comme sans danger.

Tl;dr Aucune quantité d’alcool n’est sans risque pour la mémoire.

Le risque de démence augmente avec chaque verre supplémentaire.

Les recommandations officielles devraient être revues selon cette étude.

Des croyances ébranlées par une vaste étude internationale

C’est un mythe tenace que vient de balayer une recherche d’ampleur menée par des scientifiques de l’Université d’Oxford. Contrairement à ce que suggéraient nombre de travaux antérieurs, il n’existe pas de « dose protectrice » d’alcool pour le cerveau. Publiée dans le journal BMJ Evidence-Based Medicine, cette étude s’appuie sur les données croisées de plus de 559 000 participants, issus à la fois du projet britannique UK Biobank et du programme américain Million Veteran Program. Sur une période de suivi comprise entre quatre et douze ans, les chercheurs ont traqué l’apparition de la démence, tout en tenant compte des habitudes de consommation d’alcool.

L’alcool : un facteur aggravant sous-estimé pour la démence

La méthode employée ne laisse guère place au doute. Outre les analyses classiques, les chercheurs ont eu recours à la Mendelian randomisation, technique génétique permettant de distinguer causalité et simple corrélation. Résultat sans appel : chaque verre hebdomadaire supplémentaire accroît le risque, y compris en-deçà des seuils réputés « modérés ». À titre d’exemple, consommer seulement un à trois verres de plus par semaine se traduit déjà par environ 15 % de risque supplémentaire. Les personnes génétiquement prédisposées à l’alcoolodépendance voient leur vulnérabilité grimper, même sans consommation excessive affichée ; doubler ce risque génétique équivaut ainsi à une hausse notable (16 %) du danger encouru.

Des repères officiels devenus obsolètes ?

Les recommandations en vigueur au Royaume-Uni comme aux États-Unis — typiquement pas plus de 14 unités d’alcool par semaine — semblent désormais dépassées. L’étude révèle que :

Même en-dessous du seuil officiel, le danger augmente graduellement.

L’ancien modèle en « J », censé illustrer un bénéfice aux faibles doses, ne tient plus selon l’approche génétique.

Les directives actuelles ignorent l’impact spécifique sur la santé cérébrale, privilégiant jusqu’ici surtout foie ou cœur.

Cette remise en cause fait écho aux erreurs méthodologiques relevées dans les études précédentes : confusion entre anciens buveurs et vrais abstinents, ou réduction précoce du nombre de verres chez des sujets déjà fragilisés.

S’adapter : des conseils concrets pour préserver sa mémoire

Il n’est certes pas évident de revoir ses habitudes quand celles-ci sont ancrées socialement. Cependant, face à ce constat scientifique, réinterroger sa relation à l’alcool apparaît prudent. La démarche peut débuter progressivement : espacer les consommations, privilégier des alternatives non alcoolisées et renforcer une hygiène de vie axée sur l’activité physique, l’alimentation équilibrée et la stimulation cognitive. En cas de doute ou chez les personnes plus âgées, échanger avec son médecin permet d’ajuster au mieux sa stratégie préventive. Car finalement, moins d’alcool pourrait bien signifier davantage de souvenirs…