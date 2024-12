Rappel pour le Nouvel An : les 7 effets de l’abus d’alcool sur votre corps

Petit rappel pour la nouvelle année : les sept conséquences surprenantes que subit votre corps lorsque vous consommez de l'alcool de façon excessive.

Tl;dr La consommation excessive d’alcool a des conséquences graves sur la santé.

L’alcool affecte le cerveau, le foie et affaiblit le système immunitaire.

Il existe des méthodes pour éviter la consommation excessive d’alcool.

Comprendre la consommation excessive d’alcool

La consommation excessive d’alcool, ou « binge drinking », n’est pas un comportement anodin. Il s’agit d’un phénomène dangereux qui se traduit par une surconsommation d’alcool en très peu de temps. Pour être précis, cela signifie la consommation de quatre verres ou plus pour les femmes, ou cinq verres ou plus pour les hommes, dans un laps de temps de deux heures.

Cette pratique a des conséquences dévastatrices pour la santé, mettant une pression énorme sur l’organisme. Deux conséquences notables sont l’intoxication alcoolique et l’altération des fonctions cérébrales.

Impact sur le corps et la vie quotidienne

Un taux d’alcool dangereusement élevé dans le sang peut perturber des fonctions vitales telles que la respiration, le rythme cardiaque, la température corporelle et le réflexe nauséeux. Il entraîne également l’accumulation de toxines dans le sang, provoquant des symptômes tels que vomissements, confusion, convulsions et même une insuffisance respiratoire qui peut être mortelle.

Le binge drinking peut également causer une intoxication alcoolique aiguë, conduisant à des crises convulsives, un coma et parfois même la mort.

Effets sur le cerveau et le foie

« La consommation excessive d’alcool peut affecter la fonction cérébrale, entraînant des difficultés de concentration, une perte de mémoire et de la confusion », explique le Dr Farah Ingale, directeur de la médecine interne à l’hôpital Fortis Hiranandani de Vashi. L’alcool impacte la fonction cognitive et une consommation excessive peut endommager l’hippocampe du cerveau, responsable de la formation de nouveaux souvenirs.

De plus, la consommation excessive d’alcool met le foie sous une contrainte considérable et peut entraîner des dommages hépatiques à court et à long terme. Le Dr Gaurav Gupta, chirurgien principal de la transplantation hépatique à l’hôpital Fortis de Mulund, insiste sur le fait qu’il est crucial de réduire sa consommation d’alcool ou de boire avec modération pour protéger la santé du foie.

Conseils pour éviter la consommation excessive d’alcool

Pour éviter de tomber dans le piège de la consommation excessive d’alcool, il est recommandé d’établir des limites quant à la quantité d’alcool consommée, de ne pas boire l’estomac vide, de choisir des boissons moins alcoolisées et de consommer de l’eau ou des boissons non alcoolisées entre chaque verre d’alcool. Il est également conseillé d’identifier les déclencheurs de la consommation excessive d’alcool, de planifier des soirées sans alcool, de passer du temps avec des personnes qui respectent votre choix de consommation et, si nécessaire, de demander de l’aide à un professionnel.