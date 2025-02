5 stratégies pour minimiser les risques de développer un cancer du rein

En adoptant ces mesures préventives, il est possible de réduire considérablement le risque de développer un cancer du rein. Restons vigilants pour notre santé et celle de nos proches.

4. Adopter une alimentation équilibrée : Ce que nous mangeons a un impact direct sur notre risque de développer un cancer du rein. Une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes peut aider à réduire ce risque.

2. Maintenir un poids santé : L’American Cancer Society souligne que les personnes en surpoids ont un risque plus élevé de développer un cancer du rein. Ceci est dû au fait que l’excès de poids peut entraîner des modifications de certaines hormones, qui peuvent à leur tour conduire au développement de cette maladie.

1. Arrêter de fumer : Selon une étude, le risque de cancer du rein est augmenté de 39% chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs. Les personnes qui arrêtent de fumer réduisent leur risque, mais celui-ci reste plus élevé que chez les non-fumeurs. Néanmoins, avec le temps, l’arrêt du tabac peut réduire davantage ce risque.

Le cancer du rein se développe lorsque les cellules de cet organe commencent à changer et à se multiplier de manière anormale. Si de nombreux facteurs peuvent accroître les risques de développer cette maladie, certains d’entre eux restent sous notre contrôle. Voici cinq recommandations pour réduire les risques de développer un cancer du rein.

Le cancer du rein est une maladie qui suscite une préoccupation croissante à l’échelle mondiale. Aux États-Unis, il compte parmi les cancers les plus fréquemment diagnostiqués, représentant environ 4% à 5% de l’ensemble des cas de cancer. Selon l’American Cancer Society, c’est également le 14ème cancer le plus courant à travers le monde.

