Alerte à l’hépatite A dans un collège de Seine-Maritime avec quatre cas déclarés

Depuis jeudi 23 mai 2024, l'Agence régionale de santé mène une enquête sur quatre cas d'hépatite A signalés au collège Montesquieu-Sainte-Marie, au Havre. Quelles pourraient être les causes de cette soudaine émergence de l'hépatite A dans cet établissement?

Tl;dr Des cas d’hépatite A ont été identifiés dans un collège au Havre.

Un courrier a été envoyé aux parents pour les informer sur la situation.

Le directeur du collège confirme l’application de protocole sanitaire.

L’ARS mène actuellement une enquête sur ces cas.

Alerte sanitaire au collège Montesquieu-Sainte-Marie du Havre

Un vent de panique souffle dans les couloirs et les salles de classe du collège privé catholique Montesquieu-Sainte-Marie, se trouvant au Havre en Seine-Maritime, suite à la découverte de plusieurs cas d’hépatite A.

Une information confirmée par le directeur du collège lui-même, Sylvain Pézier, dans une déclaration pour le média Actu.fr, suite à une alerte lancée le jeudi 23 mai 2024.

Une communication rapide et efficace

« Ce sont les parents de deux camarades de classe qui ont dans un premier temps alerté l’établissement, signalant l’absence de leurs enfants et des soupçons de la maladie », a expliqué le directeur. Une note d’information, confirmée par le diagnostic de L’Agence Régionale de Santé (ARS), a été envoyée aux parents le jour même avec des indications précises sur la nature de l’hépatite A et les mesures préventives à prendre.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Mesures sanitaires en place

Selon le directeur Pézier, l’établissement a immédiatement initié un protocole sanitaire strict en collaboration avec l’ARS. « Du gel hydroalcoolique est mis à disposition dans chaque classe, et distribué à toutes les entrées, débuts et fins de cours. De plus, un nettoyage continu est réalisé par le personnel d’entretien ».

Investigation en cours par l’ARS

Le vendredi 24 mai 2024, deux autres cas d’hépatite A ont été confirmés par l’ARS, portant le total à quatre. Ainsi, une enquête a été initiée par l’ARS afin de cerner l’ampleur de la situation. “Tout cas d’hépatite A doit être signalé à la plateforme de veille et sécurité sanitaire de l’ARS Normandie.”, précise l’ARS, promettant une actualisation en fin de semaine.