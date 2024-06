Alerte : Défibrillateurs défaillants en France, un risque vital

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

L’Association pour le Recensement et la Localisation des Défibrillateurs (ARLOD) souligne que 60% des défibrillateurs inspectés présentaient une anomalie pouvant entraîner un dysfonctionnement. Face à cette situation, l’association préconise la mise en place d’un contrat de maintenance avec visite régulière sur site , afin de garantir la fiabilité des défibrillateurs cardiaques.

Selon Melvin Godaine Zi, directeur du suivi qualité de Matecir Defibril, “l’entretien souvent oublié de ces machines” serait à l’origine de ce constat inquiétant. Les batteries et les piles, éléments vitaux de ces appareils, finissent souvent par périmer. En outre, il souligne que les petites collectivités territoriales n’ont pas toujours les moyens d’assurer le remplacement régulier de ces consommables.

Un récent audit effectué par la société de maintenance Matecir Defibril a révélé une information troublante : plus d’un tiers des défibrillateurs publics en France seraient défectueux. Une statistique alarmante lorsque l’on sait que chaque année, 40 000 à 50 000 personnes succombent à une mort subite dans l’Hexagone, faute d’une intervention rapide et appropriée.

