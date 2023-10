Alerte en Ile-de-France : L’Herbe du diable, une plante toxique en expansion

Une plante extrêmement toxique, l'herbe du diable, a été découverte près des écoles et crèches de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, appelant à une grande prudence face à cette espèce qui peut être mortelle. Quelles mesures vont être prises pour assurer la sécurité ?

Tl;dr Des daturas, ou “herbe du diable”, ont été retrouvées près des écoles et crèches à Mantes-la-Jolie.

La plante est hautement toxique et peut provoquer des problèmes cardiaques, des hallucinations et la mort.

Évitez de toucher la plante et éloignez-en les enfants et les animaux.

La plante est identifiable par ses grandes feuilles hérissées et ses fleurs blanches ou violettes.

Alerte à Mantes-la-Jolie : l'”herbe du diable” s’invite près des écoles et crèches

«Ne touchez pas. Éloignez vos enfants et vos animaux». C’est l’avertissement lancé par la ville de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, suite à la découverte de daturas, communément appelées «herbe du diable», près des écoles et des crèches. Cette plante aux grandes feuilles hérissées et fleurs blanches ou violettes est reconnue pour sa haute toxicité.

Un danger potentiellement mortel

Selon l’INRAE, l’ingestion de cette plante peut s’avérer extrêmement dangereuse. En effet, le datura renferme trois puissants alcaloïdes capables d’entraîner la mort. Même un simple contact peut provoquer des irritations.

Les symptômes d’intoxication peuvent se manifester rapidement, engendrant une soif intense, une vision floue, une peur de la lumière et une accélération du rythme cardiaque pouvant aller jusqu’à causer des convulsions. Les victimes peuvent également tomber dans un sommeil profond, voire sombrer dans un coma mortel.

Vigilance pour les jardiniers

La ville de Mantes-la-Jolie appelle à une vigilance particulière pour les jardiniers. En effet, cette plante se développant naturellement peut envahir les jardins et les potagers. Il est donc essentiel de l’identifier rapidement pour l’éliminer avant qu’elle ne se propage.