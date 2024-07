Alerte : Évitez l’escroquerie de l’assurance maladie qui se propage sur Snapchat !

L'Assurance maladie constate une hausse alarmante des fraudes, notamment grâce à la facilité d'acquisition de faux documents tels que bulletins de salaire ou arrêts de travail sur les réseaux sociaux. Le 17 juillet, elle a tiré la sonnette d'alarme concernant ces kits de fraude vendus à bas prix. Comment pouvons-nous lutter contre ce phénomène inquiétant ?

Tl;dr Les fraudes à l’Assurance maladie sont en hausse constante.

Des kits de fraude sont vendus sur les réseaux sociaux, notamment Snapchat.

La CPAM de l’Oise a noté une augmentation de 64% des fraudes en un an.

Des sanctions financières sévères sont prévues pour les fraudeurs.

L’escalade des fraudes à l’Assurance maladie

En ces temps d’innovation technologique, la fraude prend un nouveau visage. L’Assurance maladie est, depuis plusieurs années, la cible d’un fléau grandissant : les faux documents, accessibles en quelques clics sur les réseaux sociaux. L’explosion des fraudes a conduit à un appel à la vigilance de l’organisation le 17 juillet dernier.

Des kits de fraude à portée de main

Les réseaux sociaux, et en particulier Snapchat, font figure de « marché noir » pour ces activités illicites. Pour une modique somme de dix euros, des kits complets de fraude sont disponibles, contenant de faux bulletins de salaire ou des arrêts de travail falsifiés. Les fraudeurs peuvent alors les envoyer aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et profiter illégalement des indemnités.

Une menace croissante

La facilité d’accès à ces kits de fraude et leur propagation rapide sur les réseaux sociaux inquiètent l’Assurance maladie. Si le montant de chaque kit peut sembler négligeable, leur accumulation pourrait créer un véritable gouffre financier. Alexandra Picard, responsable du département juridique et lutte antifraude de la CPAM de l’Oise, témoigne de cette préoccupation, notant un basculement dans les profils des fraudeurs, qui sont désormais majoritairement de jeunes hommes entre 20 et 30 ans.

Sanctions et mesures prises

Face à cette menace, l’Assurance maladie ne reste pas passive. Les fraudeurs identifiés doivent rembourser les sommes perçues, majorées de 10%, et peuvent faire face à des pénalités financières allant jusqu’à 300% du montant de la fraude. La CPAM de l’Oise, particulièrement touchée, a augmenté son effectif pour traiter cette problématique.

L’avis de la rédaction Il est impératif de rappeler l’importance de l’intégrité et du respect des règles dans notre société. À l’heure où la technologie rend les fraudes plus accessibles, chacun doit être conscient des conséquences et rester vigilant. N’oublions pas que la solidarité nationale est à la base de notre système de santé.