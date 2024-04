Alerte pied diabétique : Identifiez les symptômes clés !

Le pied diabétique est un problème grave lié au diabète, qui affecte la façon dont le corps absorbe, utilise et stocke les sucres. Quels sont les symptômes qui devraient vous préoccuper ?

Tl;dr Le pied diabétique est une complication sérieuse du diabète.

Il peut entraîner une perte de sensibilité et des hyperkératoses.

Il peut aussi causer une sécheresse et des déformations du pied.

Il est conseillé d’examiner ses pieds tous les jours si vous êtes diabétique.

Le pied diabétique : une complication à ne pas négliger

La maladie du diabète, ce trouble de l’assimilation, de l’utilisation et du stockage des sucres, peut engendrer une complication grave : le pied diabétique. Ce problème mérite une vigilance particulière en raison de ses symptômes, qui peuvent être alarmants.

Des signes d’alerte à surveiller

La neuropathie diabétique est l’une des principales conséquences de cette affection. Elle se traduit par une perte de sensibilité des pieds, parfois accompagnée d’engourdissements et de picotements. Cette perte de sensation peut faire en sorte que le patient ne ressente pas les blessures plantaires et les hyperkératoses, un durcissement plus ou moins sévère de l’épiderme. Ces affections dermatologiques peuvent alors s’aggraver, voire s’infecter. C’est pourquoi il est primordial d’examiner ses pieds tous les jours lorsqu’on est atteint de diabète.

Des conséquences parfois sévères

La neuropathie diabétique peut également entraîner une diminution de l’hydratation naturelle du pied, provoquant une sécheresse et des fissures. Si vous êtes diabétique et que vous constatez ces symptômes, il est recommandé de consulter un spécialiste.

De plus, cette affection peut causer une fragilisation osseuse, augmentant le risque de fractures et de déformations du pied. Il peut s’agir d’affaissement de la voûte plantaire, d’orteils en griffe ou encore d’un hallux valgus. Parfois, il peut s’agir d’une ostéoarthropathie diabétique, aussi appelée “pied de Charcot”, une complication grave.