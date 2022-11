Alzheimer : une nouvelle étude pointe les vertus de la bière

Des scientifiques italiens mettent en évidence le rôle bienfaiteur du houblon face à cette maladie neurodégénérative.

À la fin du mois d’octobre, la revue ACS Chemical Neuroscience a publié les résultats d’une nouvelle étude sur le rôle de la consommation de bière contre l’apparition de la maladie d’Alzheimer.

Selon des chercheurs italiens, les substances chimiques extraites de fleurs de houblon sont susceptible de bloquer l’agglutination des protéines bêta-amyloïdes, qui sont un facteur du développement de la maladie neurodégénérative.

Alzheimer et bière : Une apparition retardée ?

Quatre variétés de houblon ont été étudiées par les chercheurs. Et selon eux, la variété Tettnang, originaire d’Allemagne et qui est utilisé par exemple dans l’élaboration des bières lagers européennes et dans les bières de fermentation basse, est la plus efficace pour retarder l’apparition de la maladie.

Dans un communiqué, la revue précise :

Les tests ont révélé que les extraits avaient des propriétés antioxydantes et pouvaient empêcher les protéines bêta-amyloïdes de s’agglutiner dans les cellules nerveuses humaines.

Le houblon, une base nutraceutique ?

D’après les scientifiques, même si leur étude ne justifie pas la consommation de bière issue de brassins plus amers, elle démontre que les composés du houblon pourraient servir de base à des produits nutraceutiques pour lutter contre le développement de la maladie d’Alzheimer.

Un produit nutraceutique désigne un produit à base d’aliments et reconnu pour ses effets positifs, réels ou affirmés, au niveau de la santé.

Elimination de certaines protéines

Mais ce n’est pas le seul atout : en effet, le houblon a semble-t-il amélioré les processus permettant au corps d’éliminer des protéines neurotoxiques. Et la variété Tettnang a montré que ce houblon “protégeait les vers de la paralysie liée à la maladie d’Alzheimer, même si l’effet n’était pas très prononcé”.

En revanche, et l’on en voit certains d’entre vous venir de loin, une consommation supérieure d’alcool par rapport à ce qui est recommandé par les autorités de santé n’est bien entendu pas à l’ordre du jour. Pour Santé publique France, “l’alcool c’est maximum deux verres par jour et pas tous les jours“.