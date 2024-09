Analyse de sang non remboursée : un coût de 20€ méconnu par beaucoup

Si le patient ne répond pas aux critères de remboursement, le médecin appose sur l’ordonnance la mention « HN » (hors nomenclature) ou « NR » (non remboursable). Le patient se retrouve alors à devoir payer intégralement l’analyse. « Cela m’a coûté 19,63 euros », nous confie une jeune femme dont la carence en vitamine D a été confirmée suite au dosage.

L’Assurance maladie ne rembourse le dosage de la vitamine D que dans six cas précis , incluant la suspicion de rachitisme, le suivi de l’adulte transplanté rénal, ou encore l’évaluation de personnes âgées sujettes aux chutes répétées. En dehors de ces situations, l’organisme estime qu’il est « inutile de doser la vitamine D ».

Ce dosage est couramment réalisé en automne et en hiver en raison du manque de soleil , mais peut être prescrit toute l’année. Cependant, le remboursement de cette analyse sanguine n’est pas systématique. Malgré une augmentation de 76% entre 2015 et 2022 du nombre de dosages remboursés par l’Assurance Maladie, « la Haute Autorité de santé concluait dès 2013 que le dosage de la vitamine D dans le sang n’apporte pas de renseignements utiles aux professionnels de santé ».

La réalité du remboursement du dosage de la vitamine D reste méconnue pour de nombreux patients, malgré l’entrée en vigueur d’une nouvelle décision en 2022. « Les gens ne le savent pas, nous l’avons nous-mêmes découvert très récemment », nous confie une secrétaire médicale. Pourtant, l’ Assurance maladie a publié un « point » sur la prescription et la prise en charge de ce dosage au début de l’année 2024.

