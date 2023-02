Arrêt cardiaque : l’importance de savoir agir vite

En France, 50 000 personnes par an sont victimes d’un arrêt cardiaque. Sans prise en charge immédiate, plus de 90% de ces arrêts sont fatals. C’est la raison pour laquelle il est important de savoir agir vite lorsqu’on se retrouve à proximité d’une victime dont le cœur ne bat plus.

De grandes entreprises françaises s’engagent justement à ce que leurs collaborateurs adoptent les bons réflexes, comme le groupe La Poste, qui vient de signer une convention de partenariat avec le Bon Samaritain, une fondation destinée à améliorer la prise en charge des personnes touchées par un arrêt cardiaque.

Chaque année, 50 000 Français sont touchés par un arrêt cardiaque. Ce n’est pas une maladie, mais un fléau qui peut toutefois être maîtrisé si les personnes témoins de l’incident interviennent rapidement. En effet, au-delà de 4 minutes sans assistance, la victime perd 10% de chance de survie par minute. Or, les services de secours mettent en moyenne 10 minutes pour arriver sur les lieux. C’est pourquoi les citoyens doivent savoir gérer la situation avant la prise en charge des pompiers ou du SAMU. Pour aider à sauver des vies, bon nombre d’entreprises françaises s’engagent à former leurs collaborateurs aux premiers secours, comme le groupe La Poste, qui forment chaque année 8 000 postiers. Par ailleurs, dans le cadre de son service de visite à domicile, « Veiller sur mes parents », qui permet aux facteurs de déclencher une alerte envoyant d’urgence leurs proches à l’hôpital, l’entreprise à mission sauve près de 3 vies par jour.

Pour continuer dans cette voie, le groupe La Poste a signé le 18 janvier dernier une convention de partenariat avec le Bon Samaritain, fondation créée en 2017 par le docteur Paul Dardel afin d’améliorer la prise en charge des victimes d’arrêt cardiaques.

Elle a notamment lancé une application mobile « Staying Alive » permettant à une communauté de citoyens bénévoles, formés ou non aux gestes de premiers secours, d’être alertés par les secours en cas d’arrêt cardiaque à proximité. Ils peuvent ainsi porter assistance aux victimes avant l’arrivée du SAMU ou des pompiers.

Les citoyens doivent simplement s’inscrire comme « Bon Samaritain » sur cette application gratuite et disponible sur iPhone et Android. Staying Alive recense et géolocalise également plus de 310 000 défibrillateurs pour pouvoir y accéder plus facilement.

En s’engageant auprès du Bon Samaritain, La Poste compte réduire le délai d’intervention de secours tout en sensibilisant ses collaborateurs à la lutte contre la mortalité liée à l’arrêt cardiaque. Le groupe souhaite tout d’abord inciter ses postiers et ses clients à s’inscrire sur l’application via un portail d’inscription dédié. Il va également proposer au docteur Paul Dardel d’animer des ateliers de sensibilisation en présentiel ou à distance.

Ce partenariat va aussi permettre à Staying Alive de recenser tous les défibrillateurs présents dans les établissements du groupe La Poste. Ce dernier va également mettre en place des relais de communication dans 1 600 bureaux de poste afin que ses clients découvrent le dispositif du Bon Samaritain ainsi que l’application mobile.

La Poste a d’ores et déjà lancé une expérimentation pilote dans 3 départements des Hauts-de-France, à savoir le Nord (59), le Pas-de-Calais (62) et la Somme (80).

« Sur la base du volontariat, près de 10 000 postiers dont 300 déjà formés au secourisme par La Poste, pourront s’inscrire sur l’application mobile « Staying Alive » afin de se déclarer « Bon Samaritain ». Ils pourront intervenir en cas de signalement par les services de secours d’un arrêt cardiaque à proximité. Tous les défibrillateurs présents dans les établissements postaux de ces 3 départements seront également recensés sur l’application mobile », indique la Poste dans un communiqué.