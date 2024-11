Brahmi, l’infusion pour enfants qui stimule la mémoire

Découvrez comment le thé Brahmi pour enfants peut aider à stimuler et améliorer leur mémoire de manière significative.

Tl;dr Brahmi améliore la mémoire et la concentration chez les enfants.

La consommation de Brahmi doit être modérée et surveillée.

Brahmi peut être consommé sous forme de thé, avec un goût amélioré par des édulcorants naturels.

Un trésor de bienfaits : Brahmi

Depuis des siècles, Brahmi, une plante traditionnelle, est utilisée pour soulager divers maux. Parmi ces maux, des troubles anxieux, un déclin cognitif et une perte de mémoire. Ses substances actives, telles que les bacosides, stimulent les fonctions neurales, réduisent le stress oxydatif et aident à régénérer les cellules cérébrales – probablement la raison pour laquelle elle est reconnue pour ses propriétés améliorant la mémoire.

La sécurité de la consommation de Brahmi

La Brahmi est considérée comme sûre pour les adultes et les enfants lorsqu’elle est consommée avec modération. Toutefois, comme pour toute herbe ou complément, il est essentiel de consulter un pédiatre ou un professionnel de la santé avant de l’introduire dans l’alimentation de votre enfant, surtout s’ils ont des conditions de santé préexistantes ou prennent des médicaments. Certains enfants peuvent ressentir des effets secondaires légers tels que des maux d’estomac ou des nausées lors de la consommation de Brahmi.

Brahmi agit de plusieurs façons pour soutenir le fonctionnement cognitif. L’herbe est dite augmenter la production de certaines neurotransmetteurs, l’acétylcholine, qui est très importante pour la mémoire et l’apprentissage. En tant qu’antioxydant, Brahmi aide à protéger les cellules cérébrales du stress oxydatif dû aux radicaux libres. Les composés trouvés dans Brahmi peuvent stimuler la croissance de nouveaux neurones, assurant ainsi une meilleure formation et rappel de la mémoire chez les enfants.

Le thé de Brahmi : une recette simple

Faire du thé de Brahmi est simple et ne nécessite que quelques ingrédients. Voici une recette de base :

1 cuillère à café de feuilles de Brahmi séchées ou de poudre de Brahmi

1 tasse d’eau

Du miel ou du jaggery (facultatif) pour sucrer

Verser l’eau bouillante sur les feuilles de Brahmi séchées ou la poudre de Brahmi, et laisser infuser pendant 5 à 10 minutes, selon la force que vous préférez. Filtrer le thé dans une tasse, ajouter du miel ou du jaggery pour sucrer si vous le souhaitez, et le laisser refroidir à une température sûre avant de le servir à votre enfant.

Comme le goût du thé de Brahmi peut être légèrement amer, certains enfants peuvent ne pas l’apprécier immédiatement. Cependant, il existe plusieurs façons de le rendre plus attrayant. Ajouter un édulcorant naturel comme le miel ou le jaggery peut améliorer le goût, rendant le thé plus agréable pour les enfants. Vous pouvez également combiner Brahmi avec des plantes amies des enfants comme la menthe ou la camomille pour améliorer la saveur tout en fournissant les bienfaits cognitifs. Certains enfants pourraient préférer un thé froid à un thé chaud. Laissez le thé refroidir et servez-le comme un thé glacé rafraîchissant lors des journées plus chaudes.