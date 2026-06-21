Ce que vos aliments préférés disent vraiment de votre microbiote buccal

Le microbiote buccal influence bien le goût, mais à la marge. Derrière vos préférences alimentaires, la génétique garde en réalité la main.

En bref Le microbiote buccal module certains goûts

La génétique pèse davantage sur vos préférences

Baiser et alimentation modifient aussi la bouche

Le point le plus important est assez simple. Votre microbiote buccal joue sur le goût, oui, mais il ne dirige pas l’orchestre. D’après la source, les gènes restent le facteur principal dans la façon dont chacun perçoit l’amertume, la sécheresse ou certaines saveurs plus discrètes.

Le goût ne vient pas seulement de la langue

Quand vous mâchez, tout ne se passe pas au niveau des papilles. Certains aliments contiennent des molécules dites précurseures. Les microbes présents dans la bouche les dégradent, ce qui libère des goûts qui n’étaient pas immédiatement perceptibles. C’est là que le microbiote ajoute une nuance. Pas mal de nuance parfois, mais une nuance quand même.

La source insiste pourtant sur une limite nette. Cette action des microbes existe, sans suffire à expliquer à elle seule pourquoi vous adorez un aliment que votre voisin trouve fade ou franchement désagréable.

Une petite jungle installée partout dans la bouche

On parle ici d’une communauté immense, des billions d’organismes microscopiques, surtout des bactéries, mais aussi des champignons et des virus. La bouche abrite ainsi le deuxième microbiote le plus riche du corps, juste derrière la partie basse de l’intestin.

Et ces microbes ne vivent pas tous au même endroit. Certains préfèrent les dents, d’autres la langue, les joues ou les gencives. La bouche leur convient très bien : elle est chaude, son acidité reste relativement stable et la salive apporte en continu des nutriments. Résultat ? Un écosystème dense, très structuré.

Le microbiote se construit très tôt, puis la vie sociale s’en mêle

Ce microbiote personnel commence à se former dès la naissance. Ensuite, en grandissant, l’alimentation et les habitudes sociales deviennent les grands facteurs qui le façonnent.

La source donne un exemple assez parlant : un baiser de dix secondes peut échanger autour de 80 millions de microbes. Du coup, les couples qui s’embrassent souvent finissent par avoir des microbiotes buccaux assez proches.

Vos gènes restent les vrais chefs d’orchestre

C’est là que l’explication devient très concrète. Environ 25 % des personnes sont des supertasters, avec beaucoup plus de petites papilles en forme de champignon sur la langue, celles qui abritent les bourgeons du goût. Chez elles, l’amertume peut être très intense. À l’inverse, avec moins de papilles, les mêmes saveurs paraissent atténuées.

Un seul gène, TAS2R38, compte aussi dans la perception des composés amers du brocoli ou des choux de Bruxelles. Selon la version portée, ces goûts peuvent sembler agressifs, ou à peine perceptibles.

Il faut ajouter la salive. Elle contient des protéines qui modifient la sensation de sécheresse ou d’amertume de produits riches en tanins, comme le thé ou le vin. Là encore, ces niveaux de protéines sont déterminés par les gènes. Pour vous, concrètement, cela change surtout une chose : vos préférences alimentaires parlent un peu de votre bouche, mais beaucoup de votre ADN.