Ce trouble intestinal rare peut produire de l’alcool dans le ventre

Un syndrome très rare peut faire fabriquer de l’éthanol par l’intestin, sans boire une goutte. Ses déclencheurs et profils à risque sont mieux connus.

En bref Un syndrome rare produit de l’éthanol intestinal

Il peut donner une apparence d’ivresse

Antibiotiques et glucides aggravent le risque

On peut avoir l’air ivre sans avoir bu. C’est précisément ce qui rend le syndrome d’auto-brasserie, ou ABS, aussi déroutant.

Quand l’intestin imite les effets de l’alcool

Dans cette affection très rare, certains microbes du tube digestif transforment des glucides en éthanol. Autrement dit, l’alcool n’est pas avalé, il est fabriqué dans l’intestin. Résultat, des personnes atteintes peuvent sembler alcoolisées alors qu’elles n’ont touché à aucune boisson alcoolisée.

Le mécanisme est simple sur le papier, beaucoup moins dans la vraie vie. L’ABS apparaît quand des bactéries et surtout des levures présentes dans l’intestin prennent assez de place pour fermenter les sucres ingérés. Bon, on parle bien ici d’un trouble rare, pas d’un phénomène banal après un repas copieux.

Les microbes en cause et le rôle des antibiotiques

Les espèces le plus souvent citées dans ce syndrome sont Saccaromyces cerevisiae et Candida albicans. Ce sont elles qui reviennent le plus dans les cas décrits par la source.

Un élément ressort aussi, l’usage d’antibiotiques. Ces traitements peuvent perturber l’écosystème intestinal, donc l’équilibre habituel entre micro-organismes. Et quand cet équilibre se casse, des organismes capables de produire de l’éthanol peuvent proliférer. Disons que le terrain devient plus favorable.

Ce point compte, parce qu’il rappelle une chose assez basique en santé digestive, l’intestin fonctionne comme un écosystème. Quand on le bouscule, certains acteurs prennent l’avantage.

Pourquoi certains profils sont plus exposés

L’alimentation joue aussi. Un régime riche en glucides peut aggraver le syndrome, puisqu’il fournit davantage de matière à fermenter. Plus il y a de sucres disponibles, plus la production d’éthanol peut être facilitée.

La source indique également que l’ABS est plus fréquent chez les personnes atteintes de diabète, de maladie de Crohn ou de cirrhose du foie. Il ne faut pas en déduire que ces maladies causent automatiquement ce syndrome. En gros, elles apparaissent surtout comme des situations où il est observé plus souvent.

Pourquoi c’est important pour vous ? Parce que ce trouble, même rare, peut brouiller la lecture des symptômes. Une apparence d’ivresse n’indique pas toujours une consommation d’alcool. Et dans ce cas précis, c’est bien l’intestin qui est en cause.