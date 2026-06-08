Ces associations d’aliments que la nutrition prend enfin au sérieux

La nutrition regarde moins les nutriments isolés et davantage leurs effets combinés. Deux duos ressortent pour l’intestin, les os et l’énergie.

En bref Les nutriments agissent souvent mieux ensemble.

Fibres et polyphénols soutiennent le microbiote.

Calcium et vitamine D dépendent aussi du magnésium.

On a longtemps étudié la nutrition nutriment par nutriment. Un comprimé de fer, du calcium, des protéines, puis on regarde l’effet. C’est propre sur le papier. Beaucoup moins dans l’assiette.

Car même un repas banal, pain et beurre par exemple, réunit déjà des milliers de composés. Et ces composés interagissent. C’est le point de départ de cet intérêt croissant pour les synergies alimentaires, avec une idée simple, certains duos font mieux que leurs éléments pris séparément.

La fin du nutriment pris tout seul

La source le rappelle bien, se concentrer sur un seul supplément peut faire manquer des associations utiles, documentées, et faciles à intégrer au quotidien. Pas de miracle ici. Juste une lecture plus réaliste de ce que nous mangeons vraiment.

Autrement dit, la nutrition s’éloigne un peu du laboratoire pur pour revenir vers la vie réelle. Et ça change la façon de penser un déjeuner ou un dîner.

Fibres et polyphénols, un levier très concret pour le microbiote

Le premier duo mis en avant est celui des fibres et des polyphénols. D’après Emily Leeming, de King’s College London, le microbiote intestinal est une pièce centrale de la santé, et la fibre est le carburant favori de ces microbes. Problème, environ 95% des personnes aux États-Unis et au Royaume-Uni n’en consomment pas assez.

Les fibres, présentes notamment dans les légumineuses, les céréales complètes, les fruits, les légumes, les noix ou les graines, ne sont pas digérées directement par notre corps. Le microbiote s’en charge et produit alors des acides gras à chaîne courte, associés à des effets anti-inflammatoires et au soutien de la barrière intestinale, du cerveau et du système immunitaire.

Les polyphénols, qu’on trouve dans beaucoup de fruits et de baies, renforcent ce mouvement. Lianmin Chen, de Nanjing Medical University, explique qu’ils nourrissent aussi les bons microbes et apportent des effets antioxydants. Il précise que cette association ne remplace pas un traitement, mais peut soutenir la santé métabolique sur le long terme.

Pour aller plus loin, la source cite aussi les aliments fermentés, à condition qu’ils soient crus et non pasteurisés. Kéfir avec myrtilles et graines de chia, yaourt avec cultures vivantes, baies et lin moulu, ou encore choucroute avec fromage et pomme. Et ce n’est pas anecdotique, atteindre l’objectif de 25 g de fibres par jour aide aussi la satiété et ralentit l’absorption du sucre.

Pour les os, le tandem calcium-vitamine D ne travaille pas seul

Deuxième association, le calcium et la vitamine D. Nichola Ludlam-Raine rappelle que le calcium construit l’os, mais que la vitamine D permet au corps de l’absorber correctement, via l’intestin et aussi par la réabsorption rénale.

On trouve de la vitamine D dans les œufs et les poissons gras, mais l’essentiel vient du soleil. D’où une difficulté pour les personnes vivant loin de l’équateur, ayant la peau plus foncée ou passant peu de temps dehors. Dans des régions à latitude élevée comme le Royaume-Uni ou le nord des États-Unis, des experts recommandent donc une supplémentation hivernale.

Et il y a un troisième acteur, plus discret, le magnésium. Il est nécessaire aux enzymes qui synthétisent et activent la vitamine D. La source mentionne 300 mg par jour pour les hommes et 270 mg pour les femmes, avec les légumes verts à feuilles, les noix et les graines parmi les sources utiles. Céréales enrichies avec lait, saumon avec brocoli, ou salade de saumon, épinards et chia, les exemples sont très concrets. Même logique avec l’inuline, une fibre de l’asperge, de la chicorée ou du topinambour, qui peut encore améliorer l’absorption du calcium.