Cette maladie génétique rare fragilise les os et passe souvent inaperçue

Douleurs chroniques, fractures, perte précoce des dents: l’hypophosphatasie reste souvent mal repérée, avec un diagnostic parfois posé des années trop tard.

En bref Une maladie rare peut rester ignorée des années.

La douleur chronique touche plus de 7 patients sur 10.

Un taux d’ALP bas aide fortement au diagnostic.

Presque six ans. C’est le délai médian relevé entre les premiers symptômes et le diagnostic de l’hypophosphatasie, d’après une étude publiée dans Frontiers in Endocrinology. Pour les patients, ce n’est pas un détail: pendant ce temps, la douleur s’installe, les complications avancent, et la maladie reste sans nom.

Cette affection génétique rare toucherait peut-être seulement trois personnes sur 100.000 aux États-Unis. Elle perturbe la minéralisation des os, autrement dit leur capacité à se durcir normalement. Résultat, des os fragiles, des dents atteintes, parfois des formes très graves, et dans les cas extrêmes un risque vital.

Des années avant de mettre un nom sur la maladie

L’équipe menée par l’endocrinologue Martin Kužma, de l’Université Comenius en Slovaquie, et par l’ostéologue Roland Kocijan, du Ludwig Boltzmann Institute of Osteology à Vienne, s’est penchée sur 49 patients d’Europe centrale et orientale. C’est l’une des plus grandes cohortes décrites pour cette maladie.

Ce qui frappe, c’est moins la taille du groupe que le retard de repérage. Les chercheurs relèvent que le dosage de l’ALP, une enzyme utile au diagnostic, n’est pas toujours correctement pris en compte. Et quand les plaintes sont peu spécifiques, surtout chez l’adulte, la piste peut être manquée.

Une maladie des os, mais pas seulement

À l’origine, il y a des mutations du gène ALPL. Elles réduisent l’activité de l’enzyme TNSALP, une forme de phosphatase alcaline nécessaire à la santé des os et des dents. Environ 470 variants pathogènes, ou probablement pathogènes, ont déjà été identifiés.

Du coup, le tableau clinique peut être très différent d’un patient à l’autre. Certaines formes provoquent surtout une perte précoce des dents ou une maladie parodontale. D’autres entraînent une déminéralisation osseuse marquée, des problèmes respiratoires, une hypoplasie pulmonaire, une insuffisance respiratoire, voire des crises sensibles à la vitamine B6. Et la maladie peut aussi toucher les reins.

Ce que montre la cohorte européenne

Les chiffres donnent la mesure du problème. Dans cette cohorte, la douleur chronique musculosquelettique concerne 73,5 % des patients. Les fractures touchent 44 % du groupe, les déformations osseuses 17 %, et la perte prématurée des dents environ un quart des cas.

L’âge d’apparition semble aussi compter. Chez l’enfant, les défauts de minéralisation sont plus marqués. Chez l’adulte, le profil est davantage dominé par la douleur chronique. Pas anodin: 71 % des patients avaient besoin d’antalgiques réguliers, souvent plusieurs à la fois.

Pourquoi le dosage de l’ALP devient un signal clé

Dans le groupe étudié, un taux bas d’ALP a été retrouvé chez 97 % des patients. C’est clairement un signal utile. Mais il ne suffit pas, les chercheurs insistent sur la nécessité d’un test ADN du gène ALPL pour confirmer le diagnostic et guider la prise en charge.

Côté traitement, le constat est rude. Un seul patient recevait l’asfotase alfa, une thérapie enzymatique de substitution. Elle reste surtout accessible dans les formes débutant dans l’enfance avec atteinte osseuse, ce qui limite son usage. Ce que cela change pour vous, en gros, c’est simple: devant des douleurs osseuses ou musculaires persistantes associées à des fractures ou à une perte précoce des dents, mieux repérer cette maladie peut éviter des années d’errance.