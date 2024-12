Chez les hommes, ce symptôme matinal pourrait signaler un bloc cardiaque

Un symptôme que les hommes peuvent ressentir le matin pourrait être un indicateur discret d'un bloc cardiaque.

Tl;dr L’absence d’érections matinales peut indiquer des problèmes cardiovasculaires.

La dysfonction érectile est souvent un signe précoce de maladie coronarienne.

Des niveaux faibles de testostérone sont liés à un risque accru de maladie coronarienne.

L’importance des érections matinales pour la santé cardiaque

Saviez-vous que notre corps, avant de développer une maladie grave, nous donne des indices subtils pour nous signaler notre état de santé ? Par exemple, chez les hommes, l’absence d’érections matinales pourrait être un de ces signaux. Souvent appelé « bois du matin », ce phénomène physiologique va bien au-delà d’un signe de bonne santé sexuelle. En effet, des recherches suggèrent qu’il pourrait être un indicateur silencieux de problèmes cardiovasculaires, y compris des obstructions cardiaques. Comprendre la relation entre ce symptôme matinal et la santé du cœur revêt donc une grande importance pour une détection et une prévention précoces.

La tumescence pénienne nocturne (TPN), souvent connue sous le nom d’érections matinales, fait partie intégrante du cycle de sommeil de l’homme, en particulier pendant le sommeil paradoxal (REM). Ce phénomène est dû à la libération de testostérone par le corps et à l’augmentation du flux sanguin vers les tissus péniens pendant le sommeil. L’absence ou une baisse soudaine des érections matinales peuvent indiquer un problème de circulation sanguine, de taux d’hormones ou de fonction nerveuse, tous essentiels à la fois pour la santé sexuelle et cardiaque.

Le lien entre la dysfonction érectile et la santé du cœur

La dysfonction érectile (ED) est de plus en plus reconnue comme un signe d’alerte précoce de la maladie cardiovasculaire. Des études ont démontré que les mêmes facteurs qui provoquent des obstructions dans les artères coronaires – telles que l’accumulation de plaque (athérosclérose), le cholestérol élevé ou une mauvaise fonction des vaisseaux sanguins – peuvent également restreindre le flux sanguin vers le pénis. Étant donné que les artères péniennes sont plus petites que les artères coronaires, elles ont tendance à montrer des signes d’obstruction plus tôt.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Testostérone, érections matinales et maladies cardiaques

L’absence d’érections matinales peut aussi être causée par des niveaux faibles de testostérone. La santé sexuelle masculine dépend de la testostérone, une hormone dont le niveau diminue avec l’âge mais peut également être affectée par des conditions à long terme comme le diabète ou les maladies cardiaques. Des études ont montré que les niveaux faibles de testostérone sont liés à un risque plus élevé de maladie coronarienne. Les hommes ayant de faibles niveaux de testostérone ont souvent des changements dans leurs mensurations corporelles et présentent des problèmes métaboliques qui augmentent leur risque de maladies cardiaques.

Quand faut-il s’inquiéter ?

Si l’absence occasionnelle d’une érection matinale n’est pas inhabituelle, une absence constante, surtout si elle est associée à d’autres symptômes tels que des douleurs thoraciques, une fatigue ou un essoufflement, justifie une consultation médicale. Les médecins peuvent recommander des tests tels qu’un angiogramme, un test de stress ou des analyses de sang pour évaluer la santé cardiovasculaire.