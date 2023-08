Cigarette électronique : Décryptage de la norme AFNOR pour les e-liquides

La norme AFNOR établit des critères de qualité et de sécurité pour les e-liquides utilisés dans les cigarettes électroniques. Elle garantit des produits sans substances indésirables et favorise la confiance des consommateurs.

Origine de la norme AFNOR

Quand on parle de vape et de qualité, la norme AFNOR se pose comme une référence incontournable. L’Association Française de Normalisation (AFNOR) a, en effet, établi une série de normes visant à assurer la sécurité et la qualité des e-liquides destinés aux cigarettes électroniques (comme par exemple celle vendue sur Ecigplanete). Face à une popularité croissante de la vape, l’émergence d’une telle norme était cruciale. Elle a été élaborée en collaboration avec des experts, des consommateurs, des fabricants et des institutions de santé.

C’est donc un véritable gage de confiance pour les utilisateurs qui peuvent s’assurer que le produit qu’ils consomment est exempt de substances potentiellement nocives.

Les critères de la norme

Mais alors, quels sont les critères précis que cette norme impose? Tout d’abord, elle définit les substances qui peuvent être utilisées dans la fabrication des e-liquides. Elle exclut ainsi près de 3 000 substances jugées indésirables. Des limites sont également établies concernant la concentration en nicotine. Celle-ci ne doit pas dépasser 20 mg/ml.

De plus, la norme insiste sur une transparence totale de la part des fabricants. Ces derniers doivent fournir une liste complète des ingrédients utilisés, ainsi qu’une notice d’information claire pour les consommateurs. Enfin, la norme s’attarde également sur les conditions de production et de stockage, garantissant un produit stable et sécurisé dans le temps.

Quels bénéfices pour les consommateurs ?

Au-delà de la sécurité, cette norme offre une visibilité et une lisibilité aux vapoteurs. Ils peuvent ainsi choisir leurs produits en toute connaissance de cause. Et cela ne s’arrête pas là. L’AFNOR a mis en place un label, aisément reconnaissable, que les fabricants peuvent apposer sur leurs produits conformes. Ce label est synonyme de qualité, de transparence et de sécurité.

La norme AFNOR pour les e-liquides est un pas de géant dans la régulation d’un marché en pleine expansion. Elle protège les consommateurs tout en favorisant des pratiques industrielles responsables. Pour le vapoteur, c’est la garantie d’un produit de qualité, dont la composition est claire et dont la production a respecté des standards élevés.