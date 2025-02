Cinq innovations technologiques en santé à surveiller : des miroirs magiques aux poupées dotées d’IA

Cinq innovations technologiques dans le domaine de la santé à surveiller de près : des miroirs magiques aux poupées dotées d'intelligence artificielle.

Tl;dr Le CES de Las Vegas a présenté de nombreux appareils de santé technologiques.

Des innovations remarquables incluent un miroir de suivi de santé, un robot de soins pour seniors, et des lunettes alimentées par IA.

Des dispositifs pour aider les enfants atteints de troubles neurologiques et un système de détection de chutes pour les personnes âgées ont également été présentés.

Le grand salon de l’électronique

Le Consumer Electronics Show (CES) annuel de Las Vegas a toujours été un lieu de prédilection pour les innovateurs technologiques. Cette année, une multitude d’appareils de santé technologiques ont été exposés, allant des poupées robotisées aux miroirs, en passant par des couches intelligentes et même des lunettes alimentées par l’intelligence artificielle.

Un miroir pour la santé

Parmi les plus marquants, on retrouve le concept de miroir Omnia, créé par la société française d’électronique grand public Withings. Cet appareil sophistiqué analyse votre poids, votre composition corporelle et métabolique, votre santé cardiaque, votre profil nutritionnel et la qualité de votre sommeil. Les données sont ensuite envoyées pour consultation à un assistant vocal doté d’intelligence artificielle.

Des poupées robotiques pour les seniors

Autre innovation notable, la poupée robot Hyodol, conçue par une entreprise sud-coréenne du même nom. Cette poupée robotique, qui ressemble et parle comme un enfant de sept ans, est spécialement formée pour aider les personnes âgées dans leurs besoins quotidiens. Elle peut leur rappeler quand prendre leurs médicaments et leurs repas, tout en effectuant de simples tests cognitifs.

Des lunettes alimentées par l’IA

« Mustard Glasses », une startup indienne soutenue par la Fondation Motwani Jadeja, a présenté une paire de lunettes qui suit vos calories et autres objectifs de fitness, scanne votre visage et aide à surveiller la santé de vos yeux.

Aide pour les enfants atteints de troubles neurologiques

Le Bambini teens est un exosquelette conçu pour aider les enfants atteints de troubles neurologiques à marcher. Il a été développé par l’entreprise sud-coréenne Cosmo Robotics.

Alerte de chute pour les personnes âgées

L’AgeTech propose une solution de détection de chute développée par la société japonaise Asahi Kasei Microdevices. Ce système de surveillance sauve des vies en suivant les mouvements des personnes âgées et en reconnaissant les chutes, tout en respectant leur vie privée.