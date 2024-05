Colères fugaces, danger imminent pour le cœur

Se sentir en colère pendant au moins 8 minutes, peut provoquer des modifications dans nos vaisseaux sanguins, augmentant ainsi à long terme les risques de crise cardiaque. Cela vous incite-t-il à mieux gérer votre colère ?

Tl;dr La colère est liée au risque de crise cardiaque, selon une étude.

Expérience sur 280 adultes prétendument en bonne santé, sans antécédents cardiaques.

La colère réduit la capacité de dilation des vaisseaux sanguins de plus de la moitié.

Les résultats suscitent des questions sur l’impact cumulatif de la colère sur la santé cardiovasculaire.

La colère, un danger pour le coeur

La colère est mauvaise pour vos vaisseaux sanguins, une découverte surprenante affirmée par le Dr. Daichi Shimbo, cardiologue à la Columbia University Irving Medical Center. Cette affirmation est le fruit d’une étude récente visant à comprendre l’impact des émotions sur la santé cardiaque.

Cette étude, publiée dans The Journal of the American Heart Association, a permis d’aboutir à une conclusion inquiétante. Des sentiments de colère répétés pourraient nuire à la capacité de dilatation des vaisseaux sanguins, et donc augmenter le risque de crises cardiaques futures.

Pour arriver à ces résultats, le Dr. Shimbo a mené une expérience sur 280 individus. Ces derniers, des jeunes adultes sans antécédents de maladie cardiaque, devaient se concentrer sur des souvenirs personnels évoquant différentes émotions fortes, y compris la colère.

La colère présente un danger pour les artères

Le résultat ? Les vaisseaux sanguins des personnes focalisées sur la colère montraient une capacité de dilatation réduite de plus de la moitié. Plus alarmant encore, cette réduction atteignait son pic 40 minutes après l’évocation de la colère avant de revenir à la normale.

Des questions pour la suite

“Si vous vous mettez en colère une fois, cela nuit à la capacité de dilatation de vos vaisseaux. Mais que se passe-t-il si vous vous fâchez 10.000 fois au cours de votre vie ?” questionne le Dr Shimbo. Pour lui, une colère chronique pourrait entraîner des dommages permanents aux vaisseaux sanguins.

Cependant, cette étude s’appliquait à des adultes jeunes et en bonne santé. Pour véritablement mesurer l’impact de la colère sur la santé cardiaque, une nouvelle étude devra être menée sur des personnes présentant des problèmes cardiaques ou des facteurs de risque.