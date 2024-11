Comment fonctionne la thérapie hyperbare à l’oxygène ?

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionne la thérapie d'oxygène hyperbare ?

Tl;dr La thérapie à l’oxygène hyperbare (HBOT) devient de plus en plus populaire.

Le HBOT est utilisé pour traiter diverses conditions médicales et favoriser la guérison.

Les séances de HBOT varient en durée et en fréquence selon la condition traitée.

La thérapie à l’oxygène hyperbare : un traitement médical en plein essor

La thérapie à l’oxygène hyperbare (HBOT) est un traitement médical qui gagne en popularité de nos jours. Ce procédé implique de respirer de l’oxygène pur dans une chambre sous pression. Récemment, le Regional Institute of Medical Sciences (RIMS) à Imphal est devenu le premier institut gouvernemental à installer un centre de thérapie à l’oxygène hyperbare dans toute la région nord-est.

Lors d’une séance de HBOT, les patients sont placés dans une chambre hyperbare pressurisée à des niveaux plus élevés que la pression atmosphérique. Cette pression accrue permet au corps d’absorber une concentration plus élevée d’oxygène que ce qui est possible au niveau de la mer.

Les bienfaits de la thérapie à l’oxygène hyperbare

Les effets positifs de cette thérapie sont multiples. D’une part, elle favorise la fonction cellulaire et optimise les processus naturels de guérison du corps. D’autre part, elle a montré des effets anti-inflammatoires, réduisant ainsi l’inflammation dans divers tissus. De plus, la thérapie à l’oxygène hyperbare favorise la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et soutient la croissance de nouveaux tissus, accélérant ainsi la guérison des blessures et des incisions chirurgicales.

Considérations de sécurité pour la thérapie à l’oxygène hyperbare

Si le HBOT est généralement considéré comme sûr, il est essentiel de suivre le traitement sous la supervision de professionnels de la santé formés. Les risques potentiels comprennent des traumatismes liés à la pression, la toxicité de l’oxygène et la claustrophobie. Cependant, avec un dépistage et une surveillance appropriés, les avantages du HBOT l’emportent souvent sur les risques pour de nombreux patients.