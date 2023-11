Comment la météo influence-t-elle notre humeur ?

Le moral de certaines personnes, appelées "météo-sensibles", est affecté par près d'un mois de pluies incessantes en France, un phénomène loin d'être rare. Comment cette situation impacte-t-elle votre quotidien ?

Tl;dr Le mauvais temps en continu impacte le moral des «météo-sensibles» en France.

La météo-sensibilité est une réaction aux variations climatiques automnales et hivernales.

Les symptômes incluent fatigue, stress, troubles du sommeil, perte de concentration, etc.

Des solutions existent comme la luminothérapie ou l’adaptation au rythme de la nature.

Les “météo-sensibles”, victimes de la météo

En France, après presque un mois de pluie ininterrompue, le moral de certains habitants est touché. Ces individus, appelés “météo-sensibles”, voient leur humeur fluctuer en fonction des variations climatiques.

Qu’est-ce que la météo-sensibilité ?

Être météo-sensible signifie ressentir des troubles dépressifs en lien avec le manque de lumière, la baisse des températures ou encore l’humidité excessive. Ces phénomènes sont courants en automne et en hiver. À l’inverse, la présence du soleil et de ses rayons contribue à l’épanouissement de ces personnes, en particulier au printemps et en été.

Les symptômes de la météo-sensibilité

La météo-sensibilité se manifeste par une série de symptômes, notamment :

Une augmentation du stress

La fatigue

Une humeur maussade

Un manque d’enthousiasme et de motivation pour le travail

Des troubles du sommeil

Des maux de tête

Une perte de concentration

Pour contrer les effets de la météo sur le moral, diverses solutions existent. Il est recommandé de s’adapter au rythme de la nature et de maintenir une température corporelle stable. Par ailleurs, la luminothérapie, technique consistant à s’exposer 30 minutes au soleil du matin grâce à des lunettes artificielles, peut s’avérer bénéfique.