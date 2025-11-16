Comment l’insomnie et le stress font grimper votre taux de sucre dans le sang

Le manque de sommeil et le stress peuvent entraîner une élévation du taux de sucre dans le sang. Ces facteurs, souvent négligés, perturbent l’équilibre glycémique et augmentent ainsi les risques pour la santé, notamment chez les personnes vulnérables.

Tl;dr Un bon sommeil régule hormones et glycémie.

Le stress et la fatigue favorisent les fringales sucrées.

Des routines nocturnes simples améliorent la gestion du poids.

Le rôle méconnu du sommeil dans l’équilibre du poids

Longtemps, on a pointé du doigt les écarts alimentaires ou l’oubli d’une séance de sport pour expliquer une prise de poids. Pourtant, un facteur invisible s’invite discrètement dans la balance : la qualité du sommeil. Lorsqu’on enchaîne les nuits agitées, le corps peine à retrouver son équilibre. Résultat ? Les hormones qui régulent la faim, le stress ou encore la glycémie se dérèglent. Un manque de repos pousse l’organisme à libérer davantage de cortisol, cette fameuse « hormone du stress » qui, selon le Dr Vrinda Agrawal (CARE Hospitals, Banjara Hills, Hyderabad), stimule la production de glucose par le foie – utile en cas d’urgence, beaucoup moins au cœur de la nuit.

Sous l’emprise de la fatigue : quand le corps réclame du sucre

Qui n’a jamais ressenti ce besoin irrépressible de grignoter après une mauvaise nuit ? L’explication est simple : privé d’un repos suffisant – idéalement sept à neuf heures – le métabolisme ralentit. Le corps devient alors moins sensible à l’insuline, forçant le pancréas à redoubler d’efforts pour gérer l’excès de sucre. Cela se traduit par :

une sensation accrue de faim, notamment pour des aliments caloriques ;

une énergie en berne poussant vers le café ou les sucreries ;

des choix alimentaires plus impulsifs.

Les petites habitudes nocturnes n’arrangent rien. Dîner tardivement, s’exposer longuement aux écrans ou abuser des boissons excitantes entravent la sécrétion naturelle de mélatonine – essentielle pour signaler au corps qu’il est temps de dormir. Même un verre d’alcool, sous ses airs apaisants, perturbe les cycles profonds du sommeil et aggrave les fluctuations de sucre durant la nuit.

L’influence silencieuse du stress chronique

À tout cela s’ajoute un facteur souvent minimisé : le stress continu. Qu’il provienne du travail, des soucis familiaux ou simplement des tracas quotidiens, il maintient le taux d’hormones du stress élevé et incite l’organisme à garder sa réserve de sucre accessible – comme si un danger guettait en permanence.

Doser ses efforts pour mieux dormir… et mieux vivre

Faut-il tout révolutionner ? Pas nécessairement. Quelques ajustements peuvent suffire : adopter une routine régulière, couper les écrans avant le coucher ou privilégier des activités relaxantes telles que la respiration profonde ou le yoga. Pour ceux qui ronflent bruyamment ou se réveillent essoufflés, il peut être judicieux d’évoquer avec un professionnel la possibilité d’une apnée du sommeil, souvent sous-estimée.

Protéger son sommeil devient aussi crucial que surveiller son alimentation pour éviter ces fameuses hausses inexpliquées de sucre au réveil. Peut-être est-il temps de repenser nos nuits avant de blâmer nos placards…