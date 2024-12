Comprendre le trouble de la personnalité narcissique : Symptômes et caractéristiques

Comprendre le trouble de la personnalité narcissique : décryptage des signes et caractéristiques distinctives.

Tl;dr Nick Cannon révèle être atteint d’un trouble de la personnalité narcissique.

Le trouble se caractérise par une impulsivité, une volatilité et un manque d’empathie.

Le narcissisme et le trouble de la personnalité narcissique sont deux phénomènes distincts.

La confession de Nick Cannon

L’animateur et comédien américain Nick Cannon, 44 ans, a récemment révélé lors d’un podcast être atteint d’un trouble de la personnalité narcissique. “J’ai besoin d’aide”, a-t-il déclaré, confirmant avoir été “diagnostiqué cliniquement” avec ce trouble de santé mentale.

Qu’est-ce que le trouble de la personnalité narcissique ?

Ce trouble, aussi appelé NPD (Narcissistic Personality Disorder), se manifeste par une impulsivité, une volatilité, une recherche constante d’attention et un manque d’empathie. Selon le NCBI (National Center for Biotechnology Information), le NPD présente un schéma envahissant de grandiosité, un besoin d’admiration et un déficit d’empathie. Les individus atteints par ce trouble ont une idée exagérée de leur propre importance et cherchent constamment à être sous le feu des projecteurs. De plus, ils peinent à comprendre les sentiments d’autrui.

Bien qu’ils ne possèdent pas une haute estime d’eux-mêmes, ils ont un fort sentiment de droit. L’origine du NPD reste cependant mystérieuse pour les chercheurs, en partie parce que de nombreux individus atteints dissimulent leurs pensées ou comportements narcissiques. On estime qu’entre 0,5% et 5% de la population américaine pourrait être atteinte de NPD. Les données suggèrent que 75% des cas sont des personnes assignées masculines à la naissance.

Narcissisme vs trouble de la personnalité narcissique

Il est important de souligner que le narcissisme, caractérisé par une absorption de soi, est un trait de personnalité, tandis que le NPD est une maladie mentale. Le narcissisme, s’il est équilibré par de l’empathie, de l’humilité et du respect pour autrui, est souvent sans conséquence. Il devient problématique uniquement lorsqu’il domine le comportement et affecte les relations. En revanche, le trouble de la personnalité narcissique nécessite une aide professionnelle.