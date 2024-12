Comprendre l’épilepsie et les crises : similitudes et différences dévoilées

Découvrez les similitudes et différences entre l'épilepsie et les crises épileptiques : une exploration détaillée pour mieux comprendre ces deux phénomènes liés mais distincts.

Tl;dr Épilepsie et crises sont deux conditions médicales distinctes.

Les crises sont des perturbations électriques anormales du cerveau.

L’épilepsie est caractérisée par des crises récurrentes non provoquées.

Épilepsie et crises : deux réalités médicales distinctes

L’épilepsie et les crises sont souvent confondues par le grand public et même certains professionnels de la santé. Pourtant, elles désignent deux conditions médicales différentes avec des implications thérapeutiques et pronostiques distinctes.

Comprendre les crises

Une crise est une perturbation électrique anormale et non contrôlée dans une partie du cerveau ou dans le cerveau entier. Elle se traduit par des changements temporaires de l’attention, de la réactivité ou du comportement, ou peut se manifester par des secousses ou des rigidités anormales d’une partie ou de tout le corps. Parfois, il peut ne pas y avoir de manifestations cliniques définitives. Ces perturbations électriques sont dues à des maladies du cerveau ou à des troubles non neurologiques. Des maladies cérébrales comme les accidents vasculaires cérébraux, les infections (méningite, encéphalite) et les traumatismes crâniens peuvent provoquer des crises. Des pathologies d’autres organes comme les reins, le foie ou une insuffisance respiratoire, des troubles métaboliques comme une faible concentration de sodium, de glucose, de calcium ou de magnésium, des intoxications par des médicaments ou de l’alcool ou leur sevrage peuvent également provoquer des crises.

L’épilepsie : une maladie du cerveau

L’épilepsie, quant à elle, est une « maladie du cerveau » caractérisée par des « crises récurrentes non provoquées ». Il est important de comprendre que toutes les crises ne sont pas de l’épilepsie. Seules celles qui sont dues à des maladies du cerveau sont considérées comme de l’épilepsie. Les crises qui surviennent en raison d’une dysfonction d’un autre organe ou de troubles métaboliques ne sont pas de l’épilepsie. Les crises qui sont provoquées ne sont pas non plus de l’épilepsie.

Implications thérapeutiques de l’épilepsie

L’épilepsie nécessite un traitement anti-épileptique à long terme pour prévenir la récurrence des crises. Les crises qui ne sont pas de l’épilepsie (celles dues à une maladie cérébrale transitoire ou à des troubles non neurologiques, ou à une provocation quelconque) nécessitent un traitement de la maladie sous-jacente et non un traitement anti-épileptique à long terme.

Une crise est un symptôme qui peut survenir en raison d’une maladie du cerveau ou de troubles non neurologiques, tandis que l’épilepsie est une maladie du cerveau dont le symptôme définissant est la récurrence de crises non provoquées et qui nécessite un traitement anti-épileptique à long terme.