Crise cardiaque : voici le jour de la semaine le plus à risque

L'étude a porté sur les données de plus de 10 000 personnes en République d'Irlande et Irlande du Nord.

Maudit lundi ! Et pas seulement parce qu’il signifie pour la plupart d’entre nous le retour au travail. Dimanche 4 juin, la revue EurekAlert a relayé les résultats d’une étude conduite par des médecins du Belfast Health and Social Care Trust et du Collège royal de chirurgie de Dublin.

Et ils ont constaté un pic dans les taux de crises cardiaques le lundi, mais aussi le dimanche. Explications.

10 000 patients étudiés

Pour en arriver à ces résultats, les scientifiques ont analysé les données de 10 528 personnes, admises à l’hôpital pour un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST, entre 2013 et 2018 en Irlande et Irlande du Nord.

Ainsi, le risque d’avoir une crise cardiaque est ainsi 13 fois plus élevé le lundi par rapport aux autres jours de la semaine. Comment expliquer l’observation d’un tel pic ?

Le rythme circadien en cause ?

Si les scientifiques ne parviennent pas à ce jour à établir formellement la cause, le rythme circadien (l’horloge interne, celle qui rythme le cycle de veille et sommeil) pourrait jouer un rôle.

Jack Laffan, cardiologue au Belfast Health and Social Care Trust, développe :

Nous avons trouvé une forte corrélation statistique entre le début de la semaine de travail et l’incidence de cet infarctus du myocarde. Ce phénomène a déjà été décrit, mais reste une curiosité. La cause est probablement multifactorielle, mais sur la base de ce que nous savons des études précédentes, il est raisonnable de supposer qu’il y a un élément circadien.

80 000 infarctus par an en France

Quant au professeur Sir Nilesh Samani, directeur médical de la British Heart Foundation (BHF), il a salué cette étude :

Elle apporte des preuves supplémentaires sur le moment où surviennent les crises cardiaques particulièrement graves, mais nous devons maintenant comprendre ce qui fait que certains jours de la semaine sont plus propices. Cela pourrait aider les médecins à mieux comprendre cette maladie mortelle et à sauver davantage de vies à l’avenir.

D’après les chiffres de l’Assurance maladie, 80 000 personnes sont victimes d’un infarctus du myocarde chaque année en France.