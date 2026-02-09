Dans la ville réputée comme la plus glaciale du globe, les habitants composent sans chauffage centralisé. Pour affronter des températures extrêmes, ils misent sur des solutions innovantes, notamment l’usage de lits chauffants pour rester au chaud chez eux.

Tl;dr Le kang chinois chauffe efficacement sans énergie excessive.

Des méthodes similaires existent en Asie de l’Est et en Europe.

Ces systèmes inspirent face aux défis énergétiques actuels.

Redécouvrir le chauffage traditionnel : la leçon du kang chinois

Dans le nord-est glacé de la Chine, où les hivers transforment l’air en une morsure saisissante, les habitants ont imaginé des solutions ingénieuses pour survivre au froid. À Harbin, cité de plus de six millions d’âmes, les températures flirtent fréquemment avec les −30 °C. C’est dans ce contexte extrême qu’a vu le jour le kang, un système de chauffage domestique ancestral qui suscite aujourd’hui un regain d’intérêt.

L’ingéniosité du kang : chaleur locale, économie d’énergie

Le kang n’est pas qu’un simple meuble. Il s’agit d’une plateforme surélevée en briques de terre, faisant corps avec la maison. Reliée au poêle familial, elle récupère la chaleur produite lors de la cuisson grâce à des conduits sous la dalle. En somme, seule la surface utile — là où l’on s’allonge ou s’assied — est réchauffée. La pièce peut demeurer froide ; l’essentiel est ailleurs : rester confortablement au chaud sous d’épaisses couvertures, sans gaspillage inutile.

Au fil du temps, cette chaleur diffuse et constante a forgé bien plus que des souvenirs d’enfance pour ses utilisateurs : elle demeure une véritable prouesse technique. Un kang massif emmagasine plusieurs centaines de kilos de chaleur qui se libèrent lentement tout au long de la nuit. Cette organisation familiale demandait cependant rigueur et savoir-faire : l’entretien du foyer relevait souvent des mains expertes des parents et exigeait une ventilation soignée afin d’éviter tout risque lié au monoxyde de carbone.

Des variantes asiatiques… et européennes oubliées

L’idée n’est pas unique à la Chine. La Corée possède l’ondol, où l’air chaud circule sous le sol, tandis que le Japon préfère le kotatsu, table basse chauffante couverte d’une épaisse couverture. Toutes ces inventions visent un même objectif : chauffer intelligemment les parties du corps exposées, non l’ensemble du logement.

L’Europe aussi a connu ses propres systèmes : les hypocaustes romains faisaient circuler l’air sous les sols ; au Moyen Âge, tapisseries épaisses et alcôves clos protégeaient du froid. Pourtant, la généralisation du chauffage central a fait disparaître ces pratiques économes en énergie.

S’inspirer pour demain : sobriété et confort thermique

Face à une hausse continue des coûts énergétiques et à l’urgence climatique, nombre d’Européens peinent désormais à chauffer correctement leur habitation. Certes, technologies modernes – pompes à chaleur ou énergies renouvelables – apportent une partie de la réponse ; mais leur efficacité dépend d’abord de bâtiments bien conçus.

Renouer avec des solutions éprouvées comme le kang pourrait offrir des pistes précieuses : privilégier une conception intelligente plutôt qu’une simple augmentation de consommation énergétique reste une voie porteuse — une évidence presque oubliée que certains redécouvrent aujourd’hui avec intérêt.