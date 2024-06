Découvrez les détails de l’accord conclu entre pharmacies en grève et l’Assurance maladie

L'accord conclu vendredi entre l'Assurance maladie et les pharmaciens favorisera les nouvelles missions de santé publique, renforcera la lutte contre la fraude et le trafic de médicaments et encouragera le développement des médicaments biosimilaires. Quelles pourraient être les implications de cet accord ?

Tl;dr Un nouvel accord signé entre les pharmaciens et l’Assurance maladie favorise de nouvelles missions de santé publique.

La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) a soutenu ce nouvel accord.

Les conditions tarifaires revalorisées sécurisent l’activité des entreprises officinales et soutiennent les officines de proximité.

La lutte contre les fraudes et les trafics de médicaments est renforcée et le développement des médicaments biosimilaires est favorisé.

Un partenariat renouvelé pour une meilleure santé publique

La récente signature d’un accord entre les pharmaciens et l’Assurance maladie marque une étape importante dans l’évolution du système de santé français. Cette entente vise à renforcer l’engagement des professionnels de la pharmacie dans de nouvelles missions de santé publique, à intensifier la lutte contre les fraudes et les trafics de médicaments et à promouvoir le développement de médicaments biosimilaires.

Les pharmaciens, acteurs clés de la santé

Selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), cet accord aidera à sécuriser l’activité des entreprises officinales et à garantir le soutien indispensable aux officines de proximité. Il prévoit notamment “une augmentation des honoraires de dispensation, des honoraires de garde et de l’astreinte” dès cette année et l’année prochaine.

Une aide financière pour les pharmacies en difficulté

En plus de ces revalorisations, l’accord introduit une subvention pouvant atteindre 20.000 euros pour les pharmacies en difficulté. Toutefois, bien que ces mesures soient encourageantes, la FSPF rappelle que “l’avenir de l’officine n’est pas garanti”.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’Assurance Maladie, de son côté, se réjouit de cet accord. Elle souligne qu’il permettra de sécuriser le maillage territorial des pharmacies dans notre pays, notamment grâce à l’aide financière accordée aux pharmacies situées dans les zones fragiles.

Le développement des médicaments biosimilaires

La FSPF salue également l’engagement du ministre délégué chargé de la Santé, Frédéric Valletoux, à publier un arrêté accordant aux pharmaciens la même marge pour les médicaments biosimilaires que pour les médicaments originaux. Cela permettra de réduire les pertes financières liées à la substitution de médicaments biologiques par des médicaments similaires moins chers.