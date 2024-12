Découvrez les effets guérisseurs du gui : amour, paix et charme

Découvrez le pouvoir guérisseur du gui : un symbole d'amour, de paix et de charme qui offre bien plus que de simples bienfaits festifs.

Tl;dr Le gui symbolise l’amour, la paix et la guérison à Noël.

Le gui possède une histoire scientifique remarquable liée à la lutte contre le cancer.

Les scientifiques explorent comment les extraits de gui pourraient être utilisés en immunothérapie.

Le gui, symbole de Noël aux vertus insoupçonnées

A l’approche de la période la plus charmante de l’année, celle de Noël, l’air se remplit de l’odeur des festivités. Au-delà des plaisirs, des repas, des éclats de rire et des cadeaux que le Père Noël dépose sous le sapin, un élément représente vivement la fête de Noël : le gui.

Un symbole millénaire

Depuis des siècles, le gui symbolise l’amour, la paix et la guérison, devenant une part essentielle des traditions de Noël. Cette plante semi-parasitaire, attachée à son arbre hôte par une structure appelée le haustorium, est bien connue pour la tradition du baiser échangé sous une branche de gui. Un rituel qui trouve ses origines dans la Grèce antique, lors du festival de Saturnalia, et plus tard lors des cérémonies de mariage. Les Romains, quant à eux, voyaient le gui comme un symbole de paix et réconciliaient leurs différends sous cette plante.

Bien plus qu’un symbole d’amour

Le gui européen (Viscum album) est reconnu depuis plus de 2000 ans pour ses bienfaits médicinaux. Il a été utilisé pour traiter le diabète, la douleur, l’inflammation, les battements de cœur irréguliers et l’hypertension. Ces usages traditionnels, reconnus en Europe, en Asie et en Afrique, sont encore employés dans certains pays aujourd’hui. Le gui est une source de nombreux composés considérés comme ayant des propriétés médicinales. Parmi ceux-ci, on trouve les lectines, des protéines qui permettent aux cellules de communiquer entre elles.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le gui, un héros inattendu

Les scientifiques ont découvert que des extraits de gui peuvent stimuler le système immunitaire, l’encourageant à reconnaître et à détruire les cellules cancéreuses. Le gui est l’un des traitements complémentaires les plus étudiés pour le cancer. Les préparations à base de gui européen figurent parmi les médicaments les plus prescrits aux patients atteints de cancer dans certains pays européens.

Ce qui est encore plus remarquable, c’est la capacité du gui à induire l’apoptose, l’auto-destruction programmée des cellules. Les lectines du gui semblent cibler sélectivement les cellules cancéreuses, déclenchant leur disparition tout en épargnant les tissus sains. Cette précision fait du gui un candidat prometteur pour la thérapie contre le cancer.

Un symbole d’espoir

Ce Noël, le gui n’est pas seulement un symbole de romance ou de joie de Noël. Il est le rappel de la résilience silencieuse de la nature et de sa capacité à nous surprendre avec des cadeaux inattendus. « C’est une fusion entre la nature et la science moderne qui pourrait ouvrir de nouvelles possibilités dans la lutte contre le cancer, faisant du gui un symbole d’espoir. »