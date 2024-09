Découvrez quelle partie du corps laver en premier sous la douche !

Les symptômes se présentent sous forme de démangeaisons et de nodules enflammés. Quels pourraient être les traitements possibles pour ces manifestations ?

Prioriser le lavage des parties intimes, aisselles et pieds.

Commencer la douche par le lavage des cheveux.

Opter pour des lotions et des crèmes lavantes plutôt que des savons asséchants.

Le débat sur l’hygiène corporelle

L’heure de la douche suscite de nombreux débats. Faut-il se laver quotidiennement ? Quel produit utiliser ? Où commencer ? Ce sont autant de questions que chacun se pose, et pour lesquelles il est difficile de trouver un consensus.

Un lavage sélectif recommandé

Les experts en dermatologie sont formels : il est inutile de se laver l’ensemble du corps chaque jour. Une toilette ciblée au niveau des parties intimes, des aisselles et des pieds suffit. « Ces zones contiennent des glandes apocrines qui sécrètent de la sueur qui a tendance à être plus odorante« , expliquent-ils. En revanche, un nettoyage complet du corps n’est pas toujours nécessaire, à moins d’avoir fait du sport ou d’avoir beaucoup transpiré.

L’ordre de lavage

Il n’existe pas d’ordre de lavage imposé médicalement. Cependant, il est généralement recommandé de commencer par le haut du corps et de descendre progressivement. Si vous avez l’intention de vous laver les cheveux, le Dr Cindy Wassef, professeure adjointe au Centre de dermatologie de la faculté de médecine Robert Wood Johnson de Rutgers (Etats-Unis), suggère de commencer par là. « Je recommande de commencer par les cheveux avant le corps« , dit-elle. La raison est simple : « de nombreux shampoings et après-shampoings contiennent des ingrédients très nourrissants pour les cheveux, mais beaucoup trop riches et agressifs pour le corps« . Ces résidus peuvent provoquer des poussées d’acné et une folliculite, une inflammation des follicules pileux se manifestant par des démangeaisons et des nodules inflammatoires.

Le choix des produits

En ce qui concerne les produits de douche, il est préférable d’opter pour des lotions et des crèmes lavantes, plutôt que des savons asséchants et gels décapants des supermarchés. Pour les peaux sèches, des huiles lavantes sont recommandées à la place des savons très émulsionnants.