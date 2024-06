Dépister le TDAH chez l’enfant : Comment procéder?

Au-delà de la complexité du diagnostic, il est essentiel de dissiper un mythe répandu : le TDAH n’est pas une tendance passagère, mais un véritable trouble qui nécessite une prise en charge adéquate et un soutien adapté à chaque enfant dans tous les domaines de sa vie.

Il est important de souligner la nécessité d’une équipe formée de divers professionnels de santé et d’éducation pour mener à bien le processus diagnostique.

Le diagnostic de ce trouble est loin d’être simple. Il ne repose pas sur des tests médicaux spécifiques, mais sur une évaluation exhaustive de l’enfant et de son environnement, qui comprend son histoire de développement, son comportement et ses progrès scolaires.

L’influence du TDAH est vaste, englobant tous les aspects de la vie quotidienne de l’enfant. Que ce soit à la maison, à l’école ou dans d’autres environnements sociaux, ses effets se font sentir. En outre, “alors que certaines personnes font preuve de plus d’hyperactivité et d’impulsivité, d’autres présentent davantage de symptômes d’inattention”.

Des signes d’inattention, d’hyperactivité ou d’impulsivité peuvent indiquer un trouble plus large chez l’enfant. En France, il est estimé qu’entre 3,5% et 5,6% des enfants scolarisés pourraient être atteints du Trouble du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA/H) .

Ce 12 juin 2024, lors de la journée nationale de sensibilisation au Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), on se se penche sur le diagnostic de ce trouble chez les enfants.

