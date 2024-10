Des analyses cérébrales révèlent une structure neuronale différente chez les enfants autistes

Découvrez comment les structures neuronales se révèlent différentes chez les enfants autistes à travers des scans cérébraux.

Tl;dr Des chercheurs étudient les différences neuronales dans l’autisme.

Des techniques d’imagerie avancées permettent d’étudier le cerveau vivant.

Les résultats pourraient aider à développer des interventions thérapeutiques spécifiques.

Comprendre l’autisme à travers l’imagerie cérébrale

L’autisme, trouble du spectre autistique (TSA), se manifeste par des différences dans les comportements moteurs et sociaux. Chaque individu touché par ce trouble est unique, ce qui rend difficile l’identification des caractéristiques communes dans le cerveau. Pourtant, une équipe de chercheurs de l’Université de Rochester à New York a relevé le défi.

Un regard plus profond sur la matière grise

Grâce à des techniques de balayage avancées, ils ont pu approfondir les travaux précédents sur les variations neurologiques chez les personnes atteintes de TSA. Ce qui a permis une observation plus précise de la densité et de la structure de la matière grise du cerveau.

Une technologie d’imagerie révolutionnaire

Les chercheurs ont utilisé une forme à contraste élevé d’IRM (imagerie par résonance magnétique) pour créer des cartes détaillées du cerveau de 142 enfants autistes. Ils les ont comparées à des images provenant de 8 971 enfants sans diagnostic d’autisme. « Ces nouvelles techniques dans le domaine de la neuro-imagerie, pour caractériser les cellules à l’aide de l’IRM, dévoilent de nouveaux niveaux de complexité tout au long du développement », explique le neuroscientifique Zachary Christensen.

Des découvertes prometteuses

Les comparaisons ont révélé des densités neuronales plus faibles dans certaines régions du cortex cérébral, responsables de notre capacité à apprendre, à raisonner, à résoudre des problèmes et à former des souvenirs. À l’inverse, dans d’autres zones, comme l’amygdale (région impliquée dans le traitement des émotions), la densité neuronale était plus élevée. Ces différences semblent être spécifiques à l’autisme, distinguant ainsi ce trouble des autres, tels que le TDAH ou l’anxiété.