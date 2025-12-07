Des chercheurs dévoilent le physique masculin jugé le plus séduisant, loin des clichés d’Internet

Des chercheurs ont identifié la morphologie masculine jugée la plus attirante, remettant en question les standards populaires véhiculés sur les réseaux sociaux. Leur étude apporte un nouvel éclairage sur les préférences réelles en matière d’apparence physique masculine.

Tl;dr La moyenne de masse grasse masculine est jugée la plus attirante.

Un IMC entre 23 et 27, bien loin des extrêmes.

L’influence des épaules est moindre comparée à la masse grasse.

Un équilibre surprenant : l’attractivité du « juste milieu »

Oubliez les clichés véhiculés par les réseaux sociaux ou les couvertures de magazines de fitness : selon une étude inédite publiée sur Science Direct, le corps masculin jugé le plus séduisant n’est ni hyper-musclé ni excessivement sec. Les chercheurs, en analysant des images issues de scanners DXA provenant de trois pays — Chine, Lituanie et Royaume-Uni — ont mis en évidence une vérité simple, mais souvent négligée : la silhouette la plus attrayante se situe dans une zone médiane, celle d’un homme affichant un IMC compris entre 23 et 27.

Masse grasse modérée : la clé de l’attrait universel

Concrètement, l’équipe a soumis quinze images différentes à l’appréciation d’hommes et de femmes issus des trois pays. Un schéma s’est rapidement imposé : l’attrait augmente avec la masse grasse jusqu’à un point précis, avant de redescendre. Autrement dit, trop peu ou trop de graisse pénalise, alors que le « sweet spot » — cette zone optimale — correspond à un taux modéré. D’ailleurs, ce résultat recoupe les prédictions évolutionnistes du groupe, qui situait le pic d’attractivité masculine à un IMC avoisinant les 24-25, là où survie et fertilité seraient maximisées.

Le ratio épaules-taille : utile mais secondaire

Parmi les critères testés figurait aussi le fameux ratio épaules-taille (SWR). Si la valeur idéale (1,57) donne effectivement un avantage visuel, ses effets restent limités dès lors que ce seuil est franchi. En somme, avoir les épaules larges aide – mais beaucoup moins que maintenir une masse grasse équilibrée. Sur tous les échantillons testés, c’est bien l’adiposité modérée qui ressort comme déterminante.

Il semble donc qu’à travers cultures et frontières, trois caractéristiques marquent le physique masculin considéré comme le plus séduisant :

IMC compris entre 23 et 27

Taux de masse grasse modéré

SWR autour de 1,57, critère moins décisif toutefois

L’écho de l’évolution et des perceptions féminines

Enfin, ce travail souligne une différence intéressante : quand il s’agit d’évaluer l’attractivité masculine, les femmes tendent à préférer ce « juste milieu » correspondant aux signaux biologiques liés à la vitalité et au potentiel reproducteur. Fait notable : pour le corps féminin en revanche, les attentes masculines s’écartent davantage de cet optimum biologique – preuve supplémentaire que nos idéaux ne collent pas toujours à ceux dictés par la nature.

Avertissement : Ces résultats proviennent d’une étude précise ; chaque individu demeure unique et seul un professionnel peut offrir des conseils personnalisés sur la santé ou la composition corporelle.