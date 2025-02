Erreur de diagnostic médical : un cancer du col utérin de stade 4 confondu avec des règles

Notons que ce récit met en lumière l’importance cruciale d’une écoute attentive et d’un diagnostic précis en matière de santé féminine.

Elle espère commencer sa chimiothérapie dans les prochains mois, tout en regagnant du poids. Cependant, ses enfants peinent à comprendre pourquoi ils ne peuvent plus voir leur mère aussi souvent qu’avant. Pour l’aider dans cette épreuve, un membre de sa famille a mis en place une collecte de fonds.

Le 27 janvier 2025, le diagnostic est tombé : un cancer du col de l’utérus de stade 4. « L’annonce de cette nouvelle a détruit mon monde », a témoigné Charley. Malgré sa santé délabrée, elle a dû se résoudre à placer ses enfants en famille d’accueil d’urgence, une décision qu’elle qualifie de plus difficile de sa vie.

Charley Jayne Law, une mère de famille âgée de 31 ans, a récemment partagé son combat contre un cancer du col de l’utérus de stade 4. Ses symptômes initiaux, notamment des saignements abondants et des caillots sanguins de la taille de ses paumes, ont été négligés par plusieurs médecins dans un hôpital londonien. Ces derniers, tous des hommes, ont dédaigné les signes alarmants, les attribuant à des « règles menstruelles ».

