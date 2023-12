Êtes-vous victime du syndrome de la chaise ? Découvrez comment le détecter !

Si vous vous asseyez dès que possible, vous êtes peut-être atteint du "syndrome de la chaise". Est-ce que cela vous concerne ?

Vous vous asseyez systématiquement dès qu’un siège se libère ? Attention, vous êtes peut-être victime du “syndrome de la chaise”.

Selon Robert Van de Graaf, éminent spécialiste mondial de l’addictologie, nous sommes devenus “accros à la chaise”. Dans le quotidien néerlandais NRC, ce dernier explique que notre consommation de sièges est devenue une addiction, comparable à celle de la nicotine ou de l’alcool. En effet, notre mode de vie actuel nous pousse à passer une grande partie de notre temps assis : au bureau, dans les transports, à la maison devant la télévision.

Ce mode de vie sédentaire a des répercussions importantes sur notre santé. “La sédentarité impacte notre système cardiovasculaire, nos articulations, nos os, notre circulation du sang… Elle augmente aussi le risque de cancer“, souligne le spécialiste. L’Organisation Mondiale de la Santé estime que la sédentarité est à l’origine de 3,2 à 5 millions de décès par an.

Pour combattre cette addiction, il est essentiel de prendre conscience de ce comportement néfaste. Ensuite, il convient d’adopter des habitudes plus saines : se lever fréquemment, privilégier les escaliers… Des petits gestes qui, cumulés, peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être.

L’avis de la rédaction

Il est temps de prendre conscience de ce “syndrome de la chaise” et de ses effets délétères sur notre santé. Adoptons une attitude proactive et faisons de petits changements dans nos habitudes quotidiennes pour vaincre cette addiction insidieuse. La santé est notre bien le plus précieux, ne la sacrifions pas pour le confort d’une chaise.