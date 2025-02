Fin des pièces rouges : Pourquoi c’est une perte pour les Français ?

L'élimination des pièces de 1 et 2 centimes pourrait avoir des répercussions majeures pour les Français, bien que cela puisse paraître sans importance. Jetons un coup d'œil aux conséquences économiques et sociales de cette décision. Quels pourraient être ces impacts ?

Tl;dr La disparition des pièces rouges de 1 et 2 centimes en France pourrait avoir des répercussions économiques et sociales importantes.

Les raisons de cette décision comprennent le coût élevé de fabrication et la simplification des paiements.

Cette mesure pourrait entraîner une hausse des prix, la diminution des microdons et une transition accélérée vers une société sans argent liquide.

La fin des petites pièces : un impact économique et social à ne pas négliger

La disparition annoncée des pièces rouges de 1 et 2 centimes en France, loin d’être une simple anecdote, risque d’entraîner des conséquences majeures pour l’économie du pays et pour la vie quotidienne des Français.

Les raisons de la disparition des pièces rouges

Plusieurs facteurs expliquent cette décision. D’une part, le coût de production de ces petites pièces est plus élevé que leur valeur nominale. Selon Capital, fabriquer une pièce de 1 centime revient à 1,65 centime, tandis que celle de 2 centimes coûte 1,94 centime. D’autre part, ces pièces, souvent perçues comme encombrantes, ralentissent les transactions au quotidien. Leur suppression pourrait donc rendre les paiements plus fluides et améliorer l’expérience des consommateurs.

Un changement qui n’est pas sans conséquences

Cependant, cette mesure risque d’entraîner plusieurs retombées négatives. En premier lieu, elle pourrait provoquer une hausse des prix. En effet, si les prix devaient être arrondis aux 5 centimes les plus proches, certains commerçants pourraient en profiter pour augmenter discrètement leurs tarifs.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Ensuite, les microdons, ces dons de quelques centimes souvent effectués à l’entrée des magasins pour soutenir diverses associations pourraient également être affectés. Comme le souligne Le Parisien, la disparition des pièces rouges pourrait réduire ces contributions altruistes.

Enfin, cette suppression pourrait accélérer la transition vers une société sans argent liquide. Si cette évolution semble pratique pour certains, elle pourrait marginaliser les personnes âgées, moins à l’aise avec les technologies numériques, ainsi que les populations vulnérables sans accès aux services bancaires ou vivant dans des zones à faible connectivité internet.