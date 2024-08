Gastroentérite sur le GR20 en Corse : 10 randonneurs évacués d’urgence par les pompiers

Entre autres, il est recommandé de se laver les mains régulièrement, d’utiliser une solution hydroalcoolique, de traiter ou filtrer l’eau, de ne pas préparer les repas en cas de symptômes et d’appeler immédiatement le 15 en cas de besoin.

Face à cette situation, l’ARS Corse rappelle l’importance de respecter des consignes d’hygiène strictes et de traiter l’eau avant de la consommer, « essentielles pour protéger votre santé et celle des autres randonneurs ».

Si cette maladie n’est généralement pas grave et ne dure que de 2 à 3 jours, ses symptômes – diarrhées, douleurs abdominales, vomissements, fatigue, nausées – sont autant d’obstacles aux efforts intenses que nécessite la randonnée sur ce sentier de haute montagne.

Cette série d’évacuations n’est que la partie émergée de l’iceberg. En effet, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse a indiqué que 236 cas ont été comptabilisés entre le 1er et le 15 juillet, dont sept ont requis des hospitalisations de courte durée.

Dix randonneurs ont dû être évacués par les sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud au cours de la nuit du mardi 30 au mercredi 31 juillet, touchés par cette maladie. Parmi eux, cinq ont été secourus au refuge d’Asinau et cinq autres à Vizzavona, certains ont même nécessité l’intervention de l’hélicoptère de la sécurité civile.

L'épidémie de gastroentérite, qui a commencé fin juin, persiste sur le GR20, dix autres randonneurs ayant été évacués cette nuit par les pompiers à cause de troubles gastriques. Comment pouvons-nous mettre fin à cette propagation de la maladie ?

