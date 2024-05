Hygiène déplorable : fermeture forcée d’une boulangerie en Seine-Saint-Denis

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Comme indiqué par la préfecture, “A la suite du refus d’un premier contrôle, les services ont pu constater par la suite : un manque de lutte contre les nuisibles, la saleté des locaux et des équipements et une maintenance insuffisante”.

Lors de leur visite à la boulangerie Inaya, les contrôleurs sanitaires ont fait une découverte choquante. Parmi les problèmes identifiés, une présence notable de cafards, d’abondantes moisissures et de la rouille. Signes indéniables d’un manque d’hygiène inacceptable .

