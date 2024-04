Kendji Girac touché par balle : comprendre la différence entre “urgence absolue” et “pronostic vital engagé”

L'état grave du chanteur Kendji Girac, blessé par balle, a ramené à la surface des expressions comme "pronostic vital engagé" et "urgence absolue", souvent utilisées dans le contexte hospitalier. Mais que ces termes signifient-ils vraiment ?

Il existe quatre catégories d’urgences en médecine de catastrophe.

Le “triage” permet de déterminer les urgences nécessitant une intervention immédiate.

L’état d’un patient peut fluctuer entre urgence absolue et urgence relative.

Clarification des terminologies médicales en situation d’urgence

La récente blessure par balle du chanteur Kendji Girac a fait ressurgir dans les médias des termes tels que “pronostic vital engagé” ou “urgence absolue”. Ces expressions, bien que fréquemment utilisées lorsque des personnes sont hospitalisées dans un état grave, ne sont en réalité pas des termes médicaux officiels, comme l’explique Brigitte Milhau, médecin, sur CNEWS.

Quatre niveaux d’urgences en situation de catastrophe

En médecine de catastrophe, qui traite des situations extrêmes telles que les attentats, les catastrophes naturelles, les accidents de grande ampleur ou les effondrements d’immeubles, on distingue quatre catégories d’urgences : l'”urgence absolue”, l'”urgence relative”, les “personnes impliquées” et les “personnes décédées”.

Ce classement s’effectue lors d’une étape appelée “triage”. Cette procédure, bien que son nom puisse paraître dur, est essentielle pour déterminer les urgences qui nécessitent une intervention immédiate.

De l’urgence absolue à l’urgence relative : un état fluctuant

L’état de santé d’une personne hospitalisée peut varier au fil du temps, passant d’une urgence absolue à une urgence relative, et inversement. Ainsi, dans le cas de Kendji Girac, le terme “urgence absolue” a été initialement utilisé, avant que son état ne s’améliore. Par exemple, si la rate d’un patient a été endommagée par un traumatisme et commence à saigner progressivement, on passe d’une urgence relative à une urgence absolue.