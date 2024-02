La Haute Autorité de Santé révèle les hôpitaux les moins performants de France

La Haute Autorité de santé a récemment initié une campagne pour promouvoir QualiScope, leur plateforme en ligne qui renseigne sur les établissements de santé les moins performants en France. Et vous, avez-vous déjà consulté QualiScope ?

QualiScope : le nouvel outil de la Haute Autorité de Santé

La Haute Autorité de Santé (HAS) a récemment mis en lumière son service en ligne, QualiScope, à travers une campagne de communication. Cette plateforme recense les établissements de santé en France, offrant ainsi une vue d’ensemble de leur qualité.

Une évaluation complète des soins

Ce service, développé depuis deux décennies par la HAS, classe les hôpitaux et les cliniques du secteur public et privé. Son but principal est de guider efficacement les patients à travers le système de santé français en misant sur la transparence. Il se base sur des indicateurs de sécurité et de qualité des soins, couvrant des aspects tels que la coordination des soins, la prévention des risques et la prise en charge de la douleur. Les retours des patients, récoltés sur la plateforme e-statis, sont également intégrés aux statistiques.

Un bilan nuancé des établissements de santé

QualiScope référence à ce jour la moitié des établissements de santé en France, soit 1158 établissements au total. 85% d’entre eux présentent un niveau de qualité satisfaisant. Les 13% suivants nécessitent une certification sous condition, les obligeant à faire preuve de progrès rapidement. Enfin, un petit 3% arbore un niveau de qualité de soins jugé insuffisant.

