La musique est bénéfique même sous anesthésie.

La musique est utilisée pour tout. Celle-ci permet de faire ressortir nos sentiments, nos émotions, elle sert à guérir et aide pour les anesthésies.

Connaissez-vous réellement les bienfaits de la musique sur le corps et le cerveau humain ? Ces diverses successions de notes ont déjà fait leurs preuves dans de nombreux cas. Néanmoins, saviez-vous que la musique est bénéfique lors d’une opération dans un bloc opératoire ?

Une expérience musicale pour le patient et les chirurgiens

C’est une première pour l’hôpital Salesi d’Ancône en Italie, un patient de 10 ans et les chirurgiens ont vécu une opération sous l’effet incroyable de la musique. Alors que cette expérience était réalisée à la base pour détendre les chirurgiens, celle-ci s’est transformée en musicothérapie pour le patient.

En effet, lors de l’opération de ce jeune patient de 10 ans, les notes de musiques ont eu des effets bénéfiques pour celui-ci. Pendant quatre heures d’opération, le médecin a joué sans cesse au piano ce qui avait pour but de détendre ses collègues et apaiser l’activité cérébrale du patient.

Ce jeune patient de 10 ans a été sous anesthésie générale pour une opération de la moelle épinière. L’électroencéphalogramme de l’activité cérébrale de l’enfant était en osmose avec la musique jouée par le biologiste Emiliano Toso. Quand celui-ci arrêtait de jouer, l’activité électrique cérébrale du patient changeait, preuve que le cerveau ressent la musique même sous anesthésie générale.

Lorsque le patient de 10 ans s’est réveillé, il a confirmé aux chirurgiens qu’il avait entendu les notes de musiques provenant du piano. C’est une première pour cet hôpital, mais pas dans le monde. En effet, un violon a été utilisé au Royaume-Uni pour une opération cérébrale.

Des effets déjà prouvés

La musique est bénéfique à tout moment de la journée. Chez les plus jeunes, elle permet d’éveiller les sens. De plus, elle permet de développer la mémoire et développer la façon de réfléchir. Hors ses effets de sociabilité à travers les concerts, la musique permet de calmer les personnes et de soulager les maux sans oublier qu’elle aide à mieux dormir.